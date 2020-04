'Braucht sich niemand Sorgen machen, dass uns die Luft ausgeht'

WKÖ-Bankspartenobmann Andreas Treichl beruhigt: "Wir sind sehr gut gerüstet"

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat die vorübergehende Abschaffung des EU-Beihilfenrechts gefordert. Damit solle ermöglicht werden, dass Staatshilfen an Unternehmen auch ohne Genehmigung der EU ausgegeben werden können. Man trage auch viele EU-weite Maßnahmen mit, die in der Coronakrise vor allem Staaten mit hoher Staatsverschuldung unterstützen sollen, beispielsweise den EU-Plan für Kurzarbeit, so Blümel bei einer gemeinsamen Presskonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck und WKÖ-Bankspartenobmann Andreas Treichl am Montag. "Diese Solidarität darf keine Einbahnstraße sein," so Blümel zur Begründung seiner Forderung. Erst vergangenen Freitag hatte die EU-Kommission die 100-prozentigen Kreditgarantien für Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) genehmigt. Solche vollständigen Staatshaftungen sind für Darlehen bis zu 500.000 Euro möglich. Bisher habe das Finanzministerium 1,8 Mrd. Euro an Garantien genehmigt. Treichl: „Niemand muss sich Sorgen machen "Es braucht sich niemand Sorgen machen, dass hier einmal die Luft ausgeht und wir irgendwelche Hilfsmaßnahmen zurücknehmen“ versichert Andreas Treichl. Das österreichische Bankwesen sie "extrem liquide" und könnte auch eine länger andauernde Krise bewältigen

Zweite Phase des Härtefallfonds für Selbstständige startet

Die zweite Phase beim Härtefallfonds für Selbstständige startet. Das Geld kann am Montag ab 12.00 Uhr auf der Website der Wirtschaftskammer beantragt werden. Zur Verfügung stehen bis zu 2.000 Euro drei Monate lang, also insgesamt bis zu 6.000 Euro. Betroffene bekommen, wenn sie eine "wirtschaftlich signifikante Bedrohung durch COVID-19" nachweisen, in der Regel 80 Prozent des Verdienstentgangs ersetzt. Das Finanzministerium hatte in der vergangenen Woche die Richtlinien für die zweite Auszahlungsphase fertiggestellt. Insgesamt steht für betroffene Kleinunternehmer ein 2 Mrd. Euro schwerer Fördertopf zur Verfügung. In einer ersten Phase ist bereits eine Soforthilfe von meist 1.000 Euro ausbezahlt worden. Diese wird in der zweiten Phase abgezogen. Bisher gab es 144.000 Anträge, 121 Mio. Euro wurden ausgeschüttet.

Positiver Trend

Erstmals wurden in Österreich am Sonntagvormittag im 24-Stunden-Vergleich zum Vortag weniger als 100 Neuinfektionen mit dem Virus verzeichnet. Damit dieser Trend weiter anhält, sei allerdings weiter Vorsicht geboten. "Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Am Ende des Tages werden wir nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns weiter an die gesetzten Maßnahmen halten und unsere sozialen Kontakte reduzieren. Je besser uns das gelingt, desto schneller können wir wieder zur Normalität zurückkehren und Maßnahmen lockern", so Kurz und Kogler.

Wichtige Wegmarke. Bei einer Zuwachsrate von 0,5 Prozent im 24-Stunden-Vergleich fiel die Zahl der "aktiv" Erkrankten mit nun 3.796 deutlich unter die 4.000er-Marke. Innerhalb einer Woche hat damit die Zahl der aktiv Erkrankten um 42 Prozent abgenommen, wie es aus dem Ministerium hieß. 10.501 sind nach einer Infizierung wieder genesen.

Weniger in Spitälern. Auch die Zahl jener, die aufgrund einer Corona-Erkrankung im Spital liegen, ist auf 817 gesunken -um 21 Prozent weniger als noch vor einer Woche. Auf Intensivstationen befinden sich derzeit nur 204 Patienten.

Männer in Überzahl. Mit Stand Sonntagnachmittag sind 452 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. Fast 60 Prozent davon Männer. Die meisten Todesfälle gibt es in der Steiermark: 101 Opfer. In Wien sind es 90, in Tirol 85 und in NÖ 82. Besonders positiv ist: 96,7 Prozent sagten in einer Umfrage, dass sie die Maßnahmen einhalten.