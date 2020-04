Chaos und Stau bei McDonalds-Opening

Seit heute öffnen die meisten McDonalds-Filialen in Österreich: Bereits vor der offiziellen Öffnung bilden sich lange Schlangen vor den Drive-in-Schaltern.

Chaotische Szenen vor den seit heute geöffneten Mc-Donalds-Filialen: Bereits vor Öffnung bilden sich lange Schlangen vor den Drive-in-Schaltern. Vor der Filiale in der Hadikgasse in Wien muss die Polizei bereits die Zufahrt regeln, damit der Stau nicht den regulären Verkehr auf der Bundesstraße beeinträchtigt.

Hier die wichtigsten Fragen zur Öffnung.

Ab wann sind die McDonald's-Filialen wieder offen?





Ab Montag, 20. April, sperrt die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald's in Österreich schrittweise wieder auf. Allerdings öffnen zunächst fast 70 Filialen.

Welche Filialen werden aufsperren?

Zunächst wird rund die Hälfte der 134 McDrive-Standorte öffnen, wo das Essen mit dem Auto durch eine Durchreiche abgeholt werden kann. In einer zweiten Phase sollen die Restlichen folgen. Welche Standorte nun zuerst aufsperren, gab das Unternehmen online bekannt. Weiter unten sehen Sie alle geöffneten Restaurants auf einen Blick.





Kann ich auch bei McDonald's bestellen ohne durch den Drive-In zu müssen?

Ja. Denn nicht nur die Drive-In-Filialen öffnen. Auch die Essenzustellung McDelivery ist in Betrieb. Hier kann man bequem von Zuhause aus bestellen. Besonderes Augenmerk wird auf die hygienischen Vorschriften gesetzt."Der Schutz unserer MitarbeiterInnen und Gäste hat absolute Priorität“, so McDonald’s Managing Director Nikolaus Piza in einer Aussendung. . Die Neuerungen umfassen Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung an den McDrives und ergänzen die ohnehin schon sehr hohen McDonald’s Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der MitarbeiterInnen sorgen unter anderem ein verpflichtender Mund-Nasen-Schutz und neue Abstandsregelungen für das Arbeiten in der Küche.

Sind die Öffnungszeiten dieselben wie vor der Krise?

Nein. Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Behörden haben auch die McDonald's-Filialen kürzere Öffnungszeiten. Zunächst haben die meisten Restaurants von 11 - 20 Uhr offen. Einige wenige sogar noch länger.

Bleibt das Angebot gleich?

Auch hier muss der Kunde Einschränkungen hinnehmen. Es werde vorerst ein reduziertes Produktangebot geben, vor allem der Klassiker von Cheeseburger bis Big Mac. Welche Produkte aktuell bestellbar sind, erfahren Sie hier.

Hier alle Filialen auf einen Blick:

Wien:

1050 Wien, Margaretengürtel 45; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1090 Wien, Hernalser Gürtel 82a-87; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-00:00

1100 Wien, Triesterstraße 70; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1110 Wien, Kaiser Ebersdorferstr.322; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1130 Wien, Hietzinger Kai 137; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1140 Wien, Hadikgasse 254; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

1190 Wien, Heiligenstädterstraße 66-68; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-23:00

1210 Wien, Brünnerstraße 170; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

1210 Wien, Leopoldauer Straße 49; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1220 Wien, Wagramer Straße 54; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

1220 Wien, Breitenleer Straße S2; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

1220 Wien, Seestadtstraße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

Niederösterreich

2020 Hollabrunn, Gschmeidlerstaße.14-18; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

2100 Korneuburg, Stockerauer Straße 183; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

2130 Mistelbach, Mitschastraße 37a; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

2232 Deutsch Wagram, Dammstraße / B8; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

2320 Schwechat, Brucker Bundesstraße 6; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

2345 Brunn am Gebirge, Wiener Straße 131-133; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

2351 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

2544 Leobersdorf, Europastraße 3; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

2620 Neunkirchen, Triesterstr. / Friedr. Schwarzottstr.; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:30-22:00

2700 Wiener Neustadt, Pottendorferstraße 45; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

3040 Neulengbach, St. Pöltner Straße 116; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

3100 St. Pölten, Mariazeller Straße 93; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

3107 St. Pölten, Dr. Adolf Schärf-Straße 12; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

3442 Langenrohr, Teichstraße 3; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

3500 Krems, Wiener Straße 96 / Bühl Center; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-22:00

3580 Frauenhofen, Wiener Straße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

3910 Zwettl, Andre Freyskorn-Straße 2; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

Burgenland

7400 Oberwart, Grazer Straße 121; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

7000 Eisenstadt, Rusterstraße 147; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-22:00

7100 Neusiedl am See, Wiener Straße 116; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-22:00

Oberösterreich

4020 Linz, Wegscheiderstr. 1/GPO I

4040 Linz-Dornach, Freistädterstraße 298

4050 Traun, Wiener Bundesstraße 151

Steiermark

8020 Graz, Lauzilgasse 31; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-21:00

8051 Graz, Wiener Straße 335; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-21:00

8054 Graz, Weiberfelderweg 2; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-21:00

8073 Feldkirchen/Graz, Anton Hermann Straße 1; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-21:00

8200 Gleisdorf, Europastraße 2; Öffnungszeiten: Mo-So, 10:00-20:00

8230 Hartberg, Eggendorfer Straße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

8431 Gralla, Gewerbepark Nord 13; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-21:00

8940 Liezen, Gesäußestraße 1;Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

Kärnten

9020 Klagenfurt, Rosentaler Straße 129; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

9020 Klagenfurt,Völkermarkter Straße 268; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

9300 St. Veit/Glan, Ossiacherstraße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

9400 Wolfsberg, Klagenfurter Straße 39; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

9500 Villach, Maria Gailerstraße 35; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-23:00

Salzburg

5020 Salzburg, Alpenstraße 112; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

5020 Salzburg, Sterneckstraße 49; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

5760 Saalfelden, Leoganger Straße 16A; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

5400 Hallein, Europastraße 10; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

5020 Salzburg, Carl Zuckmayerstraße 1; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

5071 Wals, Kinostraße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

Tirol

6020 Innsbruck, Amraserseestr. 56b; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

6020 Innsbruck, Mitterweg 1; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

6063 Rum, Kaplanstraße 3; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

6134 Vomp, Industriestraße 7; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

6176 Völs, Gießenweg 2/EKZ; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

6262 Schlitters, Schlitters Nr. 27e; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

6300 Wörgl, Innsbrucker Straße 56; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-01:00

6332 Kufstein, Rosenheimer Straße 4; Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

6511 Zams, Hauptstraße 1;Öffnungszeiten: Mo-So, 09:00-24:00

Vorarlberg

6971 Hard, Rheinstraße 6; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

6850 Dornbirn, J. G. Ulmerstraße 1; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00

6830 Rankweil, Bundesstraße 24 / EKZ; Öffnungszeiten: Mo-So, 11:00-20:00