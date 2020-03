China: Drei Tage ohne neue Corona-Opfer

China meldet den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus.

Peking/Wuhan. Allerdings nahm die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41 zu, so die Nationale Gesundheitskommission. Mit 14 neu eingeschleppten Fällen habe es die meisten in Peking gegeben. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infek­tionen in China auf 81.008. Die Zahl der Todesfälle legte um sieben auf 3.255 zu. Alle neuen Todesfälle seien in der Provinz Hubei registriert worden, dem Zentrum des Virusausbruchs in China.

Um eine zweite Welle von Infektionen zu verhindern, verhängte die Regierung jetzt eine Quarantäne für ­alle, die aus dem Ausland in die Hauptstadt oder andere Städte in China einreisen wollten.