Chinesisches Regime wollte Corona-Ausbreitung vertuschen

Seinen Anfang fand das Coronavirus in China. Ende Dezember brach das gefährliche Virus in der Millionenstadt Wuhan, in der Provinz Hubei aus. Neue Berichte enthüllen nun die schreckliche Wahrheit.

Peking/Wuhan. "Caixin", ein unabhängiges Finanz- und Wirtschaftsblatt aus China, hat nun Details publiziert. Das Regime in Peking versuchte, den Ausbruch und vor allem die Ausbreitung des Coronavirus zu vertuschen. "Ausbreitung vertuschen" Bereits im Dezember letzten Jahres sollen demnach Labors das tödliche Virus entdeckt haben. Dann kam jedoch der Befehl von ganz oben: "Alle Tests abbrechen, zerstört die Proben." Die Entdeckung durfte auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Dem Bericht zufolge hat ein regionaler Beamter der Gesundheitsbehörde in Wuhan, dem Epizentrum der Pandemie, den für viele tödlichen Befehl gegeben. Er folgte einer strikten Anordnung der höchsten chinesischen Medizinbehörde. Das alles vor dem Hintergrund, dass die Wissenschafter in China in den Proben den Ursprung einer mysteriösen neuen Lungenkrankheit entdeckten. Laut dem Wirtschaftsblatt hätten die Behörden in China mit dem richtigen Schritt die Pandemie und die vielen Toten verhindern können. Bereits am 27. Dezember hatten mehrere Genomik-Unternehmen das Coronavirus in ihrer Gänze sequenziert gehabt, wodurch das Virus mit Sicherheit schneller bei Menschen nachgewiesen hätte werden können und China und der Rest der Welt "agieren" und nicht nur "reagieren" würde.