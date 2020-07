Corona-Alarm an Wiener Kindergarten

Ein Kind am Privatkindergarten Schmetterling in Wien-Heiligenstadt wurde positiv auf Corona getestet.

In Wien hat es an einem Kindergarten einen positiven Coronavirustest gegeben. Wie der Privatkindergarten Schmetterling mittelite, wurde am Standort Heiligenstadt ein Kind positiv gestest. Zusammen mit der MA15 wurde entschieden, dass alle Kontaktpersonen bis nächsten Dienstag in Heimquarantäne bleiben müssen.

Die betroffene Gruppe bleibt bis nächsten Mittwoch geschlossen, alle anderen bleiben weiterhin offen.

24 neue Fälle in Wien

Aktuell sind in Wien 3.924 positiv getestete Fälle bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 198.

3.455 Personen sind genesen.