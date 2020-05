Corona-Alarm jetzt schon in 15 Wiener Schulen!

Laut Informationen, die oe24 exklusiv vorliegen, gibt es bereits an 15 Wiener Schulen Corona-Verdachtsfälle und einen bestätigten Fall.

Seit 18. Mai sind die Schulen für Volksschüler, AHS-Unterstufe, Neue Mittelschulen und Sonderschulen wieder geöffnet. Doch trotz strenger Corona-Maßnahmen wie Schichtbetrieb, Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers und Hygeneauflagen tritt ein, was viele Eltern vor der Schulöffnung befürchtet haben: Immer mehr Schulen melden Corona-Verdachtsfälle. So sind es in Wien bereits 15 Schulen, an denen derzeit Corona-Verdacht herrscht, wie oe24 exklusiv erfahren hat. Die Ergebnisse der Tests sind noch ausständig.

15 Schulen mit Corona-Verdachtsfällen

Anmerkung: Bei den Verdachtsfällen handelt es sich vor allem um Corona-Erkrankungen der Eltern – in so einem Fall müssen die Kinder getestet werden und den Schulen als Verdachtsfälle gemeldet werden.

So sind an folgenden Schulen die Testergebnisse noch ausständig:

Schülerin VS Vorgartenstraße 42, 1200

Schüler MS Anton-Baumgartner-Straße, 1220

Schüler VS Julius-Meinl-Gasse, 1160

Lehrer NMS Quellengasse, 1100

Lehrer Sonderschule Kanitzgasse, 1230

Schüler AHS Donauinselplatz, 1210

Schüler VS Haebergasse, 1120

Schüler NMS Enkplatz, 1110

Schüler VS Kreindlgasse, 1190

Schüler VS Svetelskystraße, 1110

Schüler AHS Theodor Kramer Straße, 1230

Schüler Schuhmeierplatz, 1160

Lehrerin und Schüler NMS Obere Augartenstraße, 1020

Schüler VS Grundsteingasse, 1160

Lehrerin VS Lange Gasse, 1080

Ein bestätigter Fall an Schule in Wien-Favoriten

Während bei den Schulen mit Verdachtsfällen die Testergebnisse noch ausständig sind, wurde ein Corona-Fall bereits an der VS Knöllgasse in 1100 Wien bestätigt. Bei dem Erkrankten handelt es sich um einen 10-jährigen Schüler. Dieser war jedoch schon längere Zeit nicht in der Schule, daher waren keine Veranlassungen wie eine Schulschließung oder eine Absonderung der Klasse notwendig.

Entwarnung am Lycée Francais

Nachdem vor wenigen Tagen nach einem Corona-Alarm am Lycée Francais Entwarnung gegeben werden konnte, liegen nun auch die negativen Testergebnisse für folgende Schulen vor, bei denen ebenfalls Corona-Verdachtsfälle gemeldet wurden: