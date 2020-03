Corona-Chaos an Europas Grenzen - Notcamps für gestrandete Lenker

Weil immer mehr Staaten ihre Grenzen schließen, geht auf Europas Straßen fast nichts mehr. Besonders chaotisch ist die Situation in Nickelsdorf - bisher fehlt aber jede Reaktion der Bundesregierung.

Die ungarische Grenzsperre hat am Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) Mittwochfrüh erneut für Probleme gesorgt. Nachdem Ungarn die Grenze um 05.00 Uhr wieder geschlossen hat, bildeten sich auf der Ostautobahn (A4) ein 28 Kilometer langer Lkw- und ein 14 Kilometer langer Pkw-Stau. Derzeit gebe es keine Abfertigung, sagte ein Polizeisprecher Mittwochfrüh gegenüber der APA.

Video zum Thema: EU-Außengrenzen werden geschlossen

Sowohl die Einreise nach Österreich als auch die Ausreise nach Ungarn waren damit vorerst nicht möglich. Laut "ORF Burgenland" blockierten erneut wartende Menschen den Grenzübergang. Prinzipiell sei der starke Zustrom der Hauptgrund für den Stau, hieß es vonseiten der Polizei. Der Korridor in der Nacht sei aufgrund des Zustroms zu gering gewesen.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Grenze in der Nacht geöffnet

Die Grenze sei, wie angekündigt, von 21.00 Uhr bis Mitternacht für bulgarische Staatsbürger und bis 5.00 Uhr für rumänische Staatsbürger geöffnet gewesen. Der Großteil der Menschen, die am Dienstag im Stau ausgeharrt hatten, sei wohl auch über die Grenze gekommen, so der Polizeisprecher. Allerdings seien auch Pkw-Lenker aus anderen Ländern im Stau gestanden, die nicht nach Ungarn einreisen durften.

Diese Lenker, die etwa aus der Ukraine oder Serbien stammen, wurden laut "ORF Burgenland" von der Autobahn abgeleitet. Für sie sei ein provisorisches Camp errichtet worden. Mittlerweile dürfen wieder nur ungarische Staatsbürger und der Güterverkehr die Grenze passieren.

Lange Staus quer durch Europa

Ähnliche Szenen spielen sich auch in anderen europäischen Staaten ab. Immer mehr Länder schließen ihre Grenzen, wodurch es zu stundenlangen Verzögerungen kommt. Besonders schlimm ist die Situation an der deutsch-polnischen Grenze. Um eine Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an den Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wieder Kontrollen eingeführt. Die Lkws stauen sich derzeit auf einer Länge von 30 Kilometern.