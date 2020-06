Corona: Diese Blutgruppe ist besonders gefährdet

Personen mit dieser Blutgruppe sind bei einer Corona-Infektion besonders gefährdet

Das Coronavirus hält die ganze Welt seit Monaten in Atem. Mit Stand heute Montag sind 7,1 Millionen Menschen infiziert, 406.000 Personen sind an Covid-19 gestorben. Wissenschaftler haben nun untersucht, ob die Blutgruppe Einfluss darauf hat, am Coronavirus zu erkranken. Das Ergebnis ist dabei erstaunlich.

Schwerer Krankheitsverlauf

Forscher aus Deutschland und Norwegen haben herausgefunden, dass die Blutgruppe eine große Rolle, ob man mit dem Virus infiziert wird und wie schwer die Krankheit verläuft. Menschen mit der Blutgruppe A haben laut Studie das größte Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Sie sind demnach auch am wenigsten resistent gegen Infektionen und am anfälligsten für einen schweren Krankheitsverlauf. Personen mit der Blutgruppe 0 sind hingegen am widerstandsfähigsten.

Für ihre Studie haben die Wissenschaftler 1.610 Patienten aus besonders betroffenen Regionen in Spanien und Italien untersucht. Dabei stellten sie fest, dass das Risiko für Menschen mit Blutgruppe A doppelt so hoch ist, auf ein Beatmungsgerät angewiesen zu sein als bei Menschen mit der Blutgruppe 0.

Dieses Ergebnis deckt sich auch mit einer früheren Studie aus China. Die Blutgruppe A ist in Österreich am häufigsten. 37 % sind A+, weitere 7 Prozent A-. Die Blutgruppe 0 haben ca. 36 Prozent der Österreicher (30% 0+, 6% +-).