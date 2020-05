Corona-Fall in oberösterreichischem Asylheim

Die Bewohner der Asylunterkunft stehen unter Quarantäne.

Oberösterreich. In einem Asylheim in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde ein Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, wie Bürgermeister Franz Allerstorfer über ein Facebook-Posting der Gemeinde veröffentlichte. Die Bewohner der Unterkunft würden jetzt unter Quarantäne stehen und in den nächsten Tagen getestet werden, so der Bürgermeister weiter.

Bis zu negativen Testergebnissen gelte für alle Bewohner eine Ausgangssperre. Für die Versorgung der Asylsuchenden kümmere sich das Personal der Samariter Linz, so Allerstorfer.