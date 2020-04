Corona-Frust: Italiener verbrennen EU-Flaggen

Rom. Derzeit kursieren dutzende Videos von Italiener, die EU-Flaggen verbrennen, im Netz. "Wir verbrennen die europäische Flagge weil Italien mit über 15.000 Toten die höchste Anzahl an Coronavirus-Todesopfern weltweit verzeichnet. Die EU hat uns nicht geholfen das Virus zu stoppen", sagt ein Mann, kurz bevor er eine der blauen Flaggen anzündet. Auch der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza blickt eher pessimistisch in die Zukunft: "Wir müssen die Wahrheit sagen: Die Situation ist weiterhin dramatisch. Der Notstand ist nicht zu Ende, die Gefahr ist nicht verbannt. Auf uns warten noch schwierige Monate."

