Corona: Hier ist das Risiko am höchsten

Nachtclubs, Bars, Konzerte: Eine Analyse zeigt, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist.

Daten-Spezialist David McCandless befragte weltweit 500 Virologen und Gesundheitsspezialisten über die „gefährlichsten Corona-Plätze“: Wo ist das Ansteckungsrisiko am höchsten? Was sollten wir auch in Zukunft im Umgang mit Corona vermeiden, welche Plätze und Aktivitäten sind eher harmlos? Das Ranking der „gefährlichsten Aktivitäten“ veröffentlichte er jetzt auf seiner Infografik-Seite „www.informationisbeautiful“.