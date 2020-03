Corona-Krise: Hat die Schule jetzt bis Herbst zu?

Bildungsminister Heinz Faßmann denkt jetzt einmal an die Maturanten.

Offiziell bleibt es vorerst dabei: Die Schule öffnet wieder nach Ostern – konkret wäre das der 14. April. In Koalitionskreisen will man zwar keine Pro­gnosen abgeben – dass die Kinder in vier Wochen tatsächlich wieder mit dem Unterricht beginnen, glaubt aber kaum jemand.

Fix ist nur: Die Ersten, die wieder in den Klassen sitzen werden, sind die Maturanten. Die Zentralmatura soll nach den derzeitigen Plänen am 19. Mai mit dem Fach Deutsch starten, dann folgen Englisch und Mathematik. „Die korrekturintensiven Fächer werden vorgezogen.“

Für den geplanten Start braucht es laut Bildungsminister Heinz Faßmann eine gewisse Vorlaufzeit. „Zwei Wochen wären ratsam“, so der ÖVP-Politiker. In dieser Zeit sollen nötige Schul­arbeiten der achten Klasse nachgeholt werden und die Maturanten wieder in den „Schulmodus“ kommen.

Entfallen können die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. Diplomarbeiten.