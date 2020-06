Corona-Lockdown: Ab heute Sex-Verbot für Briten

Neue Coronavirus-Beschränkungen in Großbritannien: Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, dürfen keinen Sex mehr miteinander haben.

London. Am Mittwoch will die britische Regierung neue Coronavirus-Beschränkungen präsentieren. Ersten Informationen zufolge sollen konkret striktere "Social-Distancing"-Regeln eingeführt werden. Indoor-Versammlungen von mehr als zwei oder mehr Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, sollen verboten werden. Bis dato wurde es so gehandhabt, dass die Person, die eine andere während der strengen Maßnahmen besucht auch diejenige ist, die mit einer Strafe zu rechnen hat – Jetzt sollen beide Parteien abgestraft werden können. Die härteren Maßnahmen erlauben es demnach nicht, dass zwei Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben auch miteinander schlafen dürften.

Zu Beginn des Lockdowns Ende März wurde von der britischen Regierung empfohlen, dass Paare entweder zusammenziehen oder während der Corona-Krise getrennt bleiben sollen. Das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus wäre zu groß. Laut einer aktuellen Studie der Universitäten Anglia Ruskin und Ulster geben sechs von zehn Briten an, dass sie während des Corona-Lockdowns keiner sexuellen Aktivität nachgehen würden.

Heute Mittwoch sollen jedoch auch einige Lockerungen angekündigt werden. So soll es wieder möglich sein, dass sich bis zu sechs Personen im Außenbereich treffen dürfen – jedoch nur bei Einhaltung des Mindestabstandes. Auch Schulen, Autohändler und Märkte im Außenbereich dürfen ab heute wieder öffnen.