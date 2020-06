Corona: Nur 5 Neuinfektionen in Wien

Wien hat am Dienstag lediglich fünf neue Fälle von SARS-CoV-2 gemeldet. Die Summe der bisher bestätigten Infektionen hat sich damit auf 3.469 erhöht, wie die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilten. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle betrug weiterhin 173. 3.001 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Damit gibt es in Wien aktuell 295 Fälle. Österreichweit sind nur noch 432 Personen am Coronavirus erkrankt.

Zahlen gehen wieder zurück

Bisher gab es in Österreich 16.979 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (09. Juni 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 672 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 15.875 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 84 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 19 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 0

Kärnten: 0

Niederösterreich: 5

Oberösterreich: 1

Salzburg: 0

Steiermark: -1 (Datenclearing)

Tirol: 1

Vorarlberg: 0

Wien: 5