Corona-Patienten sind schon nach elf Tagen nicht mehr ansteckend

Laut der Studie sollen Corona-Patienten nach elf Tagen nicht mehr ansteckend sein, selbst wenn sie noch positiv getestet werden.

Die Erkenntnisse der malaysischen Forscher könnten Auswirkung auf die zukünftige Behandlungs- und Entlassungspolitik in den Krankenhäusern haben. Denn derzeit dürfen Patienten erst mit einem negativen Corona-Test nachhause geschickt werden.

Wie die Studie nun aber aufgedeckt hat, sind Corona-Infizierte bereits nach elf Tagen nicht mehr ansteckend. Sie könnten also schon früher entlassen werden als bisher. So können zusätzliche Betten frei gemacht werden. Das Gesundheitsministerium wird nun prüfen, ob die neuesten Erkenntnisse in den Behandlungsplan aufgenommen werden können und ob die Bestimmungen in Zukunft geändert werden können.