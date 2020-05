Aber wieder deutliche Zunahme gegenüber Vorwoche.

Wien. Nach wie vor werden an den Schulen nur wenige Kinder betreut. Trotz der Öffnung zahlreicher Geschäfte am vergangenen Wochenende waren gestern, Dienstag, laut Daten des Bildungsministeriums nur rund 29.300 bzw. 4,3 Prozent der Unter-14-Jährigen an den Schulen. Zum Vergleich: Eine Woche davor waren es noch rund 18.500 (2,7 Prozent).

Das ist zwar ein Anstieg um fast 11.000 Schüler bzw. knapp 60 Prozent. Auf eine Klasse mit 25 Schülern hochgerechnet bedeutet es aber trotzdem, dass im Schnitt gerade einmal ein Kind anwesend ist.

Die Schüler wurden in 7.000 Gruppen betreut, das sind im Schnitt vier Kinder pro Gruppe. Insgesamt waren dafür 12.900 Pädagogen im Einsatz. Derzeit ist aufgrund des Epidemiegesetzes keine Schule wegen eines Corona-Falls geschlossen.