Corona-Skandal: Hunderte neue Fälle drohen

Stadt Wien nimmt jetzt Leih­arbeitsfirmen, vor allem den Anbieter Globe, ins Visier.

Wien. Das Szenario, das Experten befürchten, könnte zu einem Mega-Outbreak in ganz Österreich führen: „Wir prüfen, ob die infizierten Leiharbeiter der Post auch in anderen Firmen tätig waren – dann könnte hier eine explosionsartige Ausweitung stattgefunden haben.“

Aus der Leiharbeitsfirma Globe, zu deren Kunden – ausgerechnet – die Pharmakonzerne Boehringer Ingelheim und Gilead, dazu die Voest­alpine und eine große Bank gehören, könnten die in der Post infizierten Leiharbeiter aus Erdberg auch zu anderen Arbeitgebern gekarrt worden sein, was für den Aufbau einer gewaltigen Infektionskette gesorgt haben könnte.

Neben Globe sind laut ersten Informationen auch die Arbeitskräftevermittler Büroring, Agentur Arbeit und Sicherheit, Janus und zwei weitere unter Verdacht. Der Chef einer der insgesamt sechs betroffenen Leiharbeitsfirmen erklärt gegenüber ÖSTERREICH: „Die Post hat alle Transporte für interne und externe Arbeiter übernommen und sich um die Schutzmaßnahmen gekümmert. Meine Leiharbeiter sind großteils aus Somalia. Ich weiß nur von drei bestätigten Fällen in meinem Betrieb.“ Nachsatz zum Nachdenken in Sachen Abstand: „Sie wurden in Sammelbussen von Kagran nach Hagenbrunn geführt.“

Fast alle Asyl-Fälle führen zu Globe-Leiharbeitern

1.022 Tests. Jedenfalls fiel bei den Testungen von 1.022 Per­sonen in Asyleinrichtungen der Stadt ein Umstand auf: Es gab 39 positive Fälle, 24 davon in Erdberg, zehn in der Simmeringer Zeillergasse sowie vier Mitarbeiter. Und ein einziger Fall war nicht bei der Firma Globe oder einem von fünf weiteren kleineren Leiharbeits­anbietern beschäftigt. Wie viele Firmen die anderen mit dem Virus überzogen haben, sorgt jetzt für das große Zittern. Ein Insider: „Das können Hunderte sein!“

ÖVP sieht sogar schon ein "Ischgl im roten Wien"

Die Vorwürfe der ÖVP an die roten Wiener Gesundheitsbehörden im Zusammenhang mit dem gewaltigen Corona-Cluster in den Postverteilzentren in Hagenbrunn (NÖ) und Inzersdorf (W), den ÖSTERREICH aufdeckte, werden härter.

Nehammer greift an. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kritisiert die seiner Meinung nach laxe Handhabung der Infektionen: „Es reicht nicht aus, Migranten einfach nur einen Zettel in die Hand zu drücken, um sie als Verdachtsfall zu informieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Quarantäne dann überhaupt eingehalten wird. Auch hier kann ich der Stadt Wien erneut anbieten, seitens der Polizei zu unterstützen.“ Im Corona-Krisenstab geht man davon aus, dass Corona-infizierte Leiharbeiter aus dem Asylheim in Wien-Erdberg das Virus in die Postverteilzentren „gebracht“ hätten.

"Management der Krise ist Hacker völlig entglitten"

Chaos. Wiens ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch wirft SP-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sogar vor, dass „ihm das Management der Corona-Krise völlig entglitten ist“, wie er es in einer dringlichen Anfrage im Gemeinderat formuliert.

Jedenfalls geht man in der ÖVP davon aus, dass man hier die Smoking Gun für den Wahlkampf für die Wiener Gemeinderatswahl am 11. Oktober gefunden hat. Ein hochrangiger Schwarzer sieht sogar „ein Ischgl im roten Wien“. Die Sorglosigkeit Wiens bei den Asylwerbern in Erdberg sei schuld an dem Groß-Ausbruch.

Konter. SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kontert: Ihn „interessieren solche billigen Wahlkampfgeplänkel nicht“. Er widerspricht den Angaben aus dem Bund: „Es zeigt alles nach Hagenbrunn. Die Leiharbeiter haben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dort angestellt. Mit dem Asylzentrum oder den Asylanten hat das nichts zu tun.“

Im Gegenteil: Die Stadt Wien habe – als einziges Bundesland – via Contact Tracing genau hingeschaut und „Licht in den Schatten gebracht“. Jetzt werde man bei den Leiharbeitsfirmen genau hinschauen – es zeige sich, dass der Großteil der infizierten Post-Leiharbeiter gar keine Flüchtlinge seien, so die Stadt.

155 Fälle. Jedenfalls stieg die Zahl der Infizierten in den Postzentren weiter an: In Hagenbrunn sind es derzeit 85 Fälle, 68 der Betroffenen wohnen in Wien. In Inzersdorf sind 70 Personen mit dem Virus infiziert.