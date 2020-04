Eine äußerst ungewöhnliche Strafe haben zehn ausländische Urlauber – darunter auch mehrere Österreicher – am Ostersonntag in Indien ausgefasst: Sie mussten, nachdem sie gegen die wegen der Coronavirus-Pandemie verordnete Ausgangsbeschränkung verstoßen hatten, jeweils 500 Mal den Satz „Ich habe mich nicht an die Regeln der Ausgangssperre gehalten, das tut mir sehr leid“ auf einen Zettel schreiben.

Die Touristen aus Österreich, Australien, Israel und Mexiko hatten die nordindische Stadt Rishikesh besucht, die durch die Beatles weltweit bekannt wurde, nachdem sich die Kultband 1968 auf der Suche nach Spiritualität in einem Meditationszentrum der Stadt aufgehalten hatte.

Hintergrund ist, dass die Bevölkerung in Indien seit Ende März ihre Häuser nur noch zum Einkauf von Lebensmitteln verlassen darf.

Hilarious! Rightly sorting out 'anti-social foreigners' in Rishikesh. Kudos to this cop, especially. No mercy, no emotions - rules are rules, same for ALL!

