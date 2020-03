Corona-Wahnsinn: Klopapier als Luxus-Gut

Angebote von Corona-Toilettenpapier gibt es online für 388 Euro – pro Stück!

Was ist das nur mit dem Klopapier? In ganz Österreich gehört es bereits zur Mangelware – viele Regale in Supermärkten sind leer. ­Fotos, auf denen Österreicher einen Monatsvorrat nach Hause schleppen, werden auf ­Facebook gepostet.

Die stark gestiegene Nachfrage – um mehr als 100 Prozent – sorgt sogar für Raufereien in Supermärkten. Zuletzt musste in Krems (NÖ) ­sogar die Polizei einschreiten. Psychologen erklären den Kaufrausch mit einer Kompensationshandlung. „Es beruhigt die Menschen, genug Klopapier zu haben.“

Internet-Spott. Der Ansturm sorgt natürlich auch für Häme und jede Menge Memes im Netz: Dort wird Toiletten­papier als Luxusgut inszeniert. Das stille Örtchen wird da zum „war room“ mit ganz vielen Papierrollen.

Onlineshop. Auch der Onlinehandel mit Toilettepapier boomt. So werden eigens geprintete Corona-Klopapier-Rollen für sage und schreibe 388 Euro das Stück angeboten. Auch ein Survival-Paket inklusive Nudeln und Desinfektionsmittel ist für wohlfeile 130 Euro zu haben. Einer bietet an, Klopapier gegen eine Rolex zu tauschen. Wohl auch nur als Scherz gemeint! Oder?