Corona-Zahlen in Österreich: Nur noch 2.351 sind krank

Ein Blick auf die Kranken-Statistik gibt mitten in der heftigen Krise derzeit Hoffnung.

Alle Experten warnen: Noch lange ist das Coronavirus nicht besiegt. Dennoch, an Tag 41 nach dem Lockdown in Österreich gibt es einige gute Nachrichten.

Am Sonntag, Stand 15.00 Uhr, waren in ganz Österreich „nur“ mehr 2.351 Menschen erkrankt, das zeigen die Daten aus dem Gesundheitsministerium. Diese Zahl sank im Tagesvergleich um genau 6,3 %. In absoluten Zahlen: 158 Menschen haben über Nacht die Coronaviren besiegt.

Zur Erinnerung: Vor einigen Wochen noch gab es Anstiege von bis zu 40 % im Tagesvergleich.

Die meisten Infektionen meldet die Steiermark

Weniger krank. Sehr deutlich sieht man die Trendwende seit Anfang April in der Grafik ganz oben. Insgesamt waren oder sind in Österreich 15.175 an Corona erkrankt. Die Zahl der Genesenen (mittlerweile 12.282) seit Ausbruch von Corona wird rasant größer und verdrängt die Zahl der Kranken (orange Kurve).

Auch in den Krankenhäusern bessert sich derzeit die Lage. Gestern wurden noch 594 Patienten behandelt, davon 145 auf der Intensivstation. Vergleich: Am 31. März lagen noch 1.110 Menschen im Spital.

Im Bundesländer-Ranking zeigt sich: Die Steiermark hat derzeit mit 553 Fällen die meisten Erkrankten, dann kommt Wien mit 481. Tirol, lange Zeit auf Platz eins, liegt mit 381 aktiv Kranken derzeit auf Platz vier.

Die wenigsten aktuell Kranken gibt es immer noch in Kärnten: 28 Fälle melden hier die Behörden.

Nach so langer Zeit gibt es immer noch ein „gallisches Dorf“ in Österreich: Die Staturstadt Rust im Burgenland hat keinen einzigen Fall!