Corona-Zahlen in Wien steigen weiter

Bisher gab es in Österreich 15.531 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 589 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 13.092 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 472 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 124 der Erkrankten auf Intensivstationen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor.

Im Vergleich zum Vortag gab es somit 79 Neuinfektionen und fünf neue Todesfälle. Die Zahl der aktuell Erkrankten nimmt weiterhin ab. Mit Stand Freitag gibt es noch 1.850 Erkrankte in Österreich. Am Donnerstag waren es noch 1.961. In einer ersten Aussendung des Innenministeriums war noch von 15.561 positive Testergebnisse die Rede. Diese Zahl wurden mittlerweile korrigiert.

In Wien sind mit heutigem Tag 2.531 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das sind 39 mehr als am Tag davor. Das teilte die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt am Freitag mit.

In den vergangenen 24 Stunden ist eine 96 Jahre alte infizierte Frau verstorben. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nun 131. Insgesamt 1.817 Personen sind inzwischen wieder genesen. Damit sind in Wien aktuell 583 Personen erkrankt.

Die #coronavirus -Zahlen (aktuell Erkrankte) steigen in Wien weiter:



25.4.: 511

26.4.: 516

27.4.: 520

28.4.: 527

29.4.: 552

30.4.: 583



Passt auf Euch auf. Weiterhin.https://t.co/nxd43KcKe6 — ???????? Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) May 1, 2020

Innenminister wegen Situation in Wien besorgt

Trotz der vergleichsweise wenigen Erkrankten gab Nehammer zu bedenken, dass es weiterhin Neuinfektionen gibt. "Was wir derzeit mit etwas Besorgnis sehen ist, dass beispielsweise seit Montag 50 Prozent der Neuerkrankungen in der Stadt Wien zu verzeichnen waren", meinte der Innenminister. Um diese Zahl weiter zu senken, bedürfte es der raschen Lokalisierung der Infektionsketten. "Hier muss rasch entgegengewirkt werden und noch schneller feststellt werden mit wem eine infizierte Person in Kontakt war und welche Personen infiziert worden sein könnten", so Nehammer. Der Ressortleiter erneuerte das Angebot, dafür die Unterstützung Spezialisten im Landeskriminalamt Wien zu nutzen. „Ab heute sind die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Gerade deshalb ist es jetzt wichtig mögliche Infektionen zu vermeiden, indem wir rasch und effizient Infektionsketten durchbrechen. Derzeit erkennen wir hier einen Schwerpunkt bei den Infektionszahlen in Wien, da in den letzten Tagen rund 50 % der Neuinfektionen in der Stadt Wien aufgekommen sind. Ich kann daher als Innenminister erneut anbieten, die Behörden in Wien durch das Landeskriminalamt zu unterstützen. In anderen Bundesländern haben wir gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden bereits in rund 1000 Fällen bei der Feststellung von Infektionsketten mitgewirkt, um das Virus rasch einzudämmen“, so Innenminister Karl Nehammer.

Reproduktionszahl liegt in Wien bei 1

Während die Reproduktionszahl in Österreich zuletzt unter 0,6 lag, ist sie in Wien nun wieder bei 1. Besonders brisant: Virologen warnen vor einer zuschnellen Lockerung, ehe die Reproduktionszahl unter 0,5 ist.