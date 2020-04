Coronakrise: Warum die nächsten Tage entscheidend sind

Die aktuellsten Zahlen: 15.002 Fälle, 2.786 aktiv Erkrankte, 522 Tote und 11.694 Genesene.

Die kommenden Tage sind die Tage der Entscheidung: Erst dann wird man schließlich sehen, wie die ersten Geschäftsöffnungen sich auf die Neuinfektionsraten auswirken.

Bis Mitte nächster Woche wollen Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober dann entscheiden, ob die weiteren Öffnungsmaßnahmen möglich sind:

Sollte die Reproduktions­rate unter eins bleiben – also ein Coronavirusinfizierter steckt weniger als einen anderen Menschen an –, werden am 2. Mai alle Geschäfte und Friseure mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wieder in Betrieb gehen.

Bisher gab es in Österreich 15.002 positive Testergebnisse. Mit aktuellstem Stand sind österreichweit 522 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 11.694 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 677 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 169 der Erkrankten auf Intensivstationen. Laut Gesundheitsministerium sind derzeit 2.786 Menschen aktiv an dem Virus erkrankt.

Appell an die Selbstverantwortung aller gerichtet

Bis zum 13. Mai wird dann evaluiert, wie sich diese Öffnungen auswirken. Sollten alle dem Appell an die Selbstverantwortung, weiter Abstand zu halten, folgen und die Rate unter eins bleiben, öffnen Mitte Mai Restaurants und Volksschulen.