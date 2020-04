Coronavirus: 37-Jähriger schwer erkrankt gestorben

Vier weitere Tote in Südtirol, insgesamt 221

In Südtirol ist die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus am Dienstag auf 221 gestiegen - um vier mehr als am Vortag. Insgesamt gab es in der autonomen Provinz vorerst 2.224 positiv Getestete. Als geheilt galten in Südtirol 587 Personen - um 25 mehr als am Dienstag.

204 Personen wurden in den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut. 25 Patienten wurden intensivmedizinisch betreut. Weitere acht Intensivpatienten wurden in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland behandelt.