Coronavirus: 47-Jähriger in Wien gestorben

Die aktuellsten Zahlen österreichweit: 15.071 Fälle, 2.669 aktiv Erkrankte, 530 Tote und 11.872 Genesene +++ Der Trend ist zwar erfreulich, doch es gibt auch Grund zur Angst vor neuer Welle.

In Wien sind mit dem heutigen Freitag 2.338 mit dem Coronavirus infizierte Personen dokumentiert worden (Stand: 8.00 Uhr), wie der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mitteilte. Das bedeutet, dass es 31 Neu-Erkrankungen in den vergangenen 24 Stunden gab. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall vermeldet: Ein 47-jähriger Mann mit Vorerkrankungen starb an den Folgen von Covid-19.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im LIVETICKER weiter unten +++

Damit stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 106 Personen. Was die Neu-Infizierungen anbelangt, so gibt es im 24-Stunden-Vergleich eine Steigerung von 1,3 Prozent. Derzeit tatsächlich an einer Erkrankung laborieren 516 Personen. 1.716 Menschen sind unterdessen wieder genesen.

Vorerst kein weiterer Infizierter in Tirol

Von Donnerstagabend bis Freitagvormittag ist in Tirol kein weiterer positiver Coronavirus-Fall hinzugekommen. Somit waren im Bundesland insgesamt weiter 408 Menschen infiziert - eine Woche zuvor waren es noch 951 gewesen. 2.943 waren bereits wieder genesen. Indes starben in Tirol bisher 101 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Bis dato wurden 47.302 Tests durchgeführt.

77-Jähriger im Landesklinikum Hollabrunn gestorben

In Niederösterreichs Spitälern ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Freitag auf 81 gestiegen. Wie Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mitteilte, starb ein an Covid-19 erkrankter 77-Jähriger im Landesklinikum Hollabrunn.

Warum die nächsten Tage entscheidend sind

Die kommenden Tage sind die Tage der Entscheidung: Erst dann wird man schließlich sehen, wie die ersten Geschäftsöffnungen sich auf die Neuinfektionsraten auswirken.

Bis Mitte nächster Woche wollen Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober dann entscheiden, ob die weiteren Öffnungsmaßnahmen möglich sind:

Sollte die Reproduktions­rate unter eins bleiben – also ein Coronavirusinfizierter steckt weniger als einen anderen Menschen an –, werden am 2. Mai alle Geschäfte und Friseure mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wieder in Betrieb gehen.

Daten des Gesundheitsministeriums (Stand: 9.30 Uhr): Bisher waren insgesamt 15.071 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 530 sind verstorben und 11.872 wieder genesen. 651 Erkrankte sind aktuell hospitalisiert - davon 156 auf der Intensivstation. Laut Gesundheitsministerium sind derzeit 2.786 Menschen aktiv an dem Virus erkrankt.

Daten des Innenministeriums (Stand: 9.30 Uhr): Bisher gab es in Österreich 15.002 positive Testergebnisse. Aktuell sind österreichweit 522 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 11.694 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 677 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 169 der Erkrankten auf Intensivstationen.