Drei europäische Pharmakonzerne beschlossen, ihre Kräfte zu verbünden, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu entwickeln.

Ab Sommer sollen Impfstofftests gegen das Covid-19 am Menschen in Italien beginnen. Dies kündigte ein europäisches Konsortium, unter der Führung des italienischen Pharmakonzerns ReiThera an, das mit der Münchner Gesellschaft Leukocare und mit Univercells (Brüssel) einen Impfstoff gegen SARS-COV2 entwickelt.



"Die Produktion in großem Maße des Impfstoffes wird erst nach den Tests beginnen", hieß es in einer Presseaussendung des Konsortiums am Donnerstag. Der vorbeugende Impfstoff soll die Produktion von Antikörpern und die Aktivität der Immunzellen fördern, hieß es.



Die drei Pharmakonzerne beschlossen, ihre Kräfte zu verbünden, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu entwickeln. Die Herausforderung sei, Millionen von Dosen im Eiltempo zu produzieren. Italien ist mit über 25.000 Todesopfern eines von der Coronavirus-Pandemie weltweit am stärksten betroffenen Länder.