Coronavirus: Ab jetzt wird in Österreich mehr getestet

Die aktuellen Zahlen: 14.080 Infizierte, 368 Tote & 7.343 Genesene +++ Neuer Testschwerpunkt sollen Alters- und Pflegeheime sein.

Österreich. Das Oster-Wochenende wartet mit einer erschreckenden Bilanz auf: Vom Karfreitag bis zum Ostermontag starben insgesamt 49 Personen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Am Karfreitag (10.04.2020) wies das Innenministerium insgesamt 319 Coronavirus-Todesfälle aus. Am Ostermontag (13.04.2020) stieg die Zahl um 49 auf insgesamt 368 verstorbene Personen.

Bisher gab es in Österreich 14.080 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 368 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 7.343 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 981 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 239 der Erkrankten auf Intensivstationen. (Quelle: Innenministerium, Stand: 13.04.2020, 09.30 Uhr)

Schwerpunkt Alters- & Pflegeheime: Jetzt wird in Österreich mehr getestet

Mit der vorsichtigen, schrittweisen Öffnung mancher Geschäfte in Österreich werden nach den Osterfeiertagen auch die Testkapazitäten auf das Coronavirus erhöht. "Wir haben nun immer mehr Kapazitäten und konnten die Logistikkette entscheidend verbessern", kündigte Rudolf Anschober (Grüne) am Wochenende an.



Einen Schwerpunkt bilden dabei Tests in Alters- und Pflegeheimen, wo Hochrisikopatienten leben. Dort sollen Bewohner und Personal untersucht werden, ob sie möglicherweise mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Derzeit liegt die Gesamtzahl der Tests bei annähernd 150.000, durchschnittlich sind es rund 5.000 Tests pro Tag. Die Laborkapazitäten in Österreich würden laut Anschober mittlerweile für die Abwicklung von 20.000 Testungen pro Tag ausreichen, jedoch waren in der vergangenen Woche noch die dafür benötigten Reagenzien knapp. Der Minister hatte Nachschub versprochen.

Neuinfektionen unter einem Prozent in Salzburg



In ganz Salzburg ist das Tageswachstum der Corona-Neuinfektionen bei unter einem Prozent angekommen, deswegen wird in acht Gemeinden die Quarantäne Montag Mitternacht auslaufen - nur in Altenmarkt, wo es in der vergangenen Woche 16 Neuinfektionen gab, wird sie um zwei Tage verlängert. Elf der neu Erkrankten stehen in Verbindung mit dem Seniorenheim.



Es geht darum, herauszufinden ob die Infektionen nur das Seniorenheim betreffen oder über die ganze Gemeinde verstreut sind, betonte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz in einer Video-Konferenz am Montag. Deshalb werden am Dienstag alle 70 Bewohner und 36 Mitarbeiter getestet, auch jene, die vor ein paar Tagen schon überprüft wurden, denn ein Test sei nur eine Momentaufnahme.



Kennzahlen des Gesundheitsministeriums

Laut Gesundheitsministerium wurden bis dato 14.029 Coronavirus-Fälle bestätigt. (Stand: 13.04.2020, 18.00 Uhr)

Als Genesen gelten derzeit 6.987 Personen (Quelle: Gesundheitsministerium, Stand: 12.04.2020, 09.30 Uhr).

Am Ostersonntag wies das Gesundheitsministerium insgesamt 350 Todesfälle aus (Stand: 12.04.2020, 09.30 Uhr) – Die Todesfälle teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf: Burgenland (6), Kärnten (5), Niederösterreich (62), Oberösterreich (30), Salzburg (24), Steiermark (76), Tirol (66), Vorarlberg (7), Wien (74).

Im Laufe des Sonntags wurden jedoch wieder neue Todesfälle in Tirol und der Steiermark vermeldet, weshalb diese Kennzahl wohl in Kürze aktualisiert wird.

Weiter Rückgang bei "aktiven" Erkrankten in Österreich

Auch am Ostermontag hat sich der Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten in Österreich fortgesetzt. Dieser wichtige Faktor (bestätigte Infektionen abzüglich Genesener und Toter) sank im 24-Stunden-Vergleich um 239 Personen bzw. 3,6 Prozent auf 6.369 Personen (Stand: 9.30 Uhr).

14.080 Personen wurden bisher in Österreich positiv auf das Virus getestet, 7.343 sind bereits wieder genesen, 368 Erkrankte starben. 981 Personen befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 239 auf Intensivstationen, berichtete das Gesundheitsministerium.

18 weiteren Patienten, die mit oder an der SARS-CoV-2-Infektion gestorben sind, bedeuten einen Anstieg von rund fünf Prozent im 24-Stunden-Vergleich. Die meisten Todesfälle gab es bisher in der Steiermark mit 80, gefolgt von Wien (75), Tirol (68) und Niederösterreich (66).

Warum sich Zahlen von Gesundheits- & Innenministerium unterscheiden



Das Dashboard des Gesundheitsministeriums ( info.gesundheitsministerium.gv.at ) ist ein dynamisches System und bezieht seine Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere morgens kann es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz, diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.