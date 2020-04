Coronavirus: Acht weitere Todesfälle in Österreich

Prostituierte in Frankreich fordern Notfallfonds

Sexarbeiterinnen in Frankreich haben die Regierung um Hilfe in der Corona-Krise gebeten. Die Prostituierten seien durch die Ausgangssperre besonders hart getroffen, erklärte die Organisation "Roter Regenschirm", welche die Interessen von Sexarbeiterinnen vertritt, am Montag in einem Brief an Präsident Emmanuel Macron. Notwendig sei ein Notfallfonds, um sie für ihre Einkommensverluste zu entschädigen.

Viele befänden sich in einer Situation "extremer finanzieller Unsicherheit". Es sei zu befürchten, dass einige Sexarbeiterinnen "gezwungen sein werden, gegen die Ausgangssperre zu verstoßen, um zu überleben", heißt es in dem Schreiben. Frankreich hat Selbstständigen, die durch die Ausgangssperre Verlust machen, Hilfen in Höhe von 1500 Euro zugesagt. Prostituierte fallen jedoch nicht unter die Regelung.