Coronavirus: Das sollten Sie beim Einkaufen im Supermarkt beachten

Auch im Supermarkt gibt es einige Hygienemaßnahmen, die jeder beachten sollte – um sich selbst und andere zu schützen.

"Bleibt zuhause" - mit dieser Bitte appelliert die Regierung an das ganze Land, das Haus nur in dringenden Fällen das Haus zu verlassen – wie etwa um andere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zu unterstützen oder für dringende Erledigungen und Einkäufe.

Auch beim Einkaufen soll der Kontakt mit anderen Menschen natürlich so gut es geht vermieden werden. Und auch darüber hinaus gibt es wertvolle Hygienetipps für das Einkaufen im Supermarkt.

Obst un Gemüse nicht unnötig anfassen

Gerade auf unverpackten Lebensmitteln können sich Viren sammeln und so übertragen werden. Am besten tragen Sie also Handschuhe oder fassen Ost und Gemüse, das nicht in Ihrem Einkaufswagen landet, nicht unnötig an.

Abstand halten

Versuchen Sie in der Schlange an der Kassa oder in den Gängen zwei meter Abstand zu anderen Menschen zu halten.

Bargeldlos zahlen

Viele Shops hängen schon Infoblätter aus, auf denen Sie die Kunden bitten, wenn möglich bargeldlos zu zahlen. Auch wenn Studien nicht direkt bestätigen, dass sich das Virus durch Bargeld übertragen lässt, bitten viele Geschäfte ihre Kunden, lieber mit Karte zu zahlen.

Unnötige Gegenstände zuhause lassen

Verzichten Sie beim Einkaufen darauf, unnötige Gegenstände wie etwa das Handy zuhause zu lassen. Jeder Gegenstand bietet dem Virus Gelegenheit, sich zu platzieren.

Alleine einkaufen gehen

Je weniger Personen gemeinsam einkaufen gehen, desto geringer ist die Anzahl der Personen, die möglicherweise angesteckt werden können. Wenn möglich sollten Sie also alleine einkaufen gehen.