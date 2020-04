Coronavirus: Die Kurve der Hoffnung

Kurve der Neuinfizierten geht zurück, jene der Geheilten geht rauf – Kurve der Hoffnung.

Wien. 126.287 Tests durchgeführt, 13.138 positiv getestet, 1.086 Personen im Spital, 267 liegen davon derzeit auf Intensivstationen. Das ist eine Zunahme der Neuinfizierten von 2,23 Prozent, 24 Stunden zuvor waren es 2,7 Prozent. Deutlich mehr Menschen gelten – im Vergleich zum Vortag – inzwischen als geheilt.

Den geringsten Anstieg an Neuinfektionen gab es in Vorarlberg: 0,8 Prozent. Den höchsten in Kärnten mit 3,4 Prozent. Wobei auch dieser Wert zum Vortag gesunken ist (vier Prozent). Die höchste Anzahl der Genesenen gibt es in Tirol:1.552. Bei den Todesfällen liegt das Bundesland am dritten Platz: 53.

Insgesamt gelten 5.240 Personen inzwischen als geheilt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigt sich über die Entwicklung erfreut: „Ich hoffe sehr, dass wir diesen erfreulichen Trend fortsetzen können“, sagte er. „Wir haben die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt.“

Männer/Frauen. 295 Personen sind bisher an Covid-19 gestorben. Die meisten davon in der Steiermark, obwohl das Bundesland in der Gesamtzahl der Infizierten nur an fünfter Stelle liegt. Die wenigsten Todesopfer hat bisher das Burgenland zu verzeichnen: drei. Bei der ­Geschlechterverteilung der Infektionen steht es 50:50.

Kurve des Schreckens: Allein in den letzten 24 Stunden gab es 28 Tote. Insgesamt 295. 256 Patienten liegen auf der Intensivstation.

