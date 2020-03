Coronavirus: Die aktuellen Zahlen weltweit

Weltweit haben sich 801.400 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 38.743 Menschen starben am bösartigen Virus. Die aktuellen Daten der Johns Hopkins Universität.

Das Coronavirus hält die Welt in Atem: Mehr als 800.000 Infizierte und knapp 40.000 Tote. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einer baldigen Stabilisierung der Lage in Europa aus, zeigt sich angesichts der raschen Corona-Ausbreitung in den USA alarmiert. Knapp ein Fünftel, 170.000 Menschen, sind mittlerweile genesen. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand mit meisten positiv getesteten Menschen. USA liegt allen Ländern der Welt voran, noch vor Italien, Spanien, China und Deutschland.

USA

Dramatische Beschleunigung: USA hat offiziell mehr als 160.000 Infizierte und beinahe 6.000 Tote zu beklagen. US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner in den vergangenen Tagen auf ein Horrorszenario vorbereitet. Sollte es gelingen, die Todeszahl auf 100.000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", so Trump.

© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Italien

In Italien deuten die offiziellen Zahlen auf einen deutlichen Rückgang der Neuerkrankungen hin, obwohl mittlerweile die 100.000-Marke an Infizierten überschritten wurde. Die Zahl der Verstorbenen ist allerdings sehr hoch. Bis heute sind an den Folgen der Erkrankung insgesamt 11.591 Menschen verstorben. Besonders bedauerlich: Hunderte italienische Ärzte haben sich selbst mit dem Coronavirus angesteckt. 63 Mediziner sind bereits gestorben. oe24 hat darüber berichtet.

Spanien

Die spanische Zeitung „El Mundo“ titelt heute online „847 Tote, die schlimmste Zahl seit Beginn der Krise“. Bis dato wurden 94.417 Personen positiv auf das Coronavirus in Spanien getestet. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden nun alle Beisetzungszeremonien verboten. Bei Bestattungen dürfen nun nur noch drei Personen teilnehmen. 8.189 Menschen sind am Coronavirus verstorben.

China

Die Weltbank hat vor dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in China und anderen Teilen Asiens gewarnt. Nach offiziellen Angaben hat das Land 3.309 Tote. Bis dato sind 82.276 Menschen positiv getestet worden. Einheimische in Wuhan glauben aber, dass mehr als 42.000 Menschen seit dem Ausbruch an den Folgen des Coronavirus verstorben sein könnten. Zum Nachlesen auf oe24.

© APA/AFP/NICOLAS ASFOURI

Deutschland

682 Tote, so die traurige Bilanz in der Bundesrepublik Deutschland. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der Infizierten mit knapp 67.000 Menschen angegeben, dennoch setzt die deutsche Bundesregierung nicht auf schärfere Maßnahmen. Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich vorerst gegen eine Schutzmasken-Pflicht in Supermärkten ausgesprochen: „Die jetzt benötigten Masken sind zunächst für Ärzte, Pfleger und andere Gruppen mit direktem Kontakt zu Corona-Infizierten vorgesehen."

Frankreich

Die Lage in Frankreich spitzt sich zu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Kampf gegen das Coronavirus mehr auf französische Unabhängigkeit setzen. "Wir müssen mehr auf unserem eigenen Boden produzieren, um unsere Abhängigkeit zu verringern", sagte Macron nach einem Besuch bei dem Maskenhersteller. 8.000 Menschen sind in Frankreich am Coronavirus verstorben, 45.171 haben sich mit Corona infiziert.

© APA/AFP/POOL/HECTOR RETAMAL

Iran

44.605 Infizierte und 2.898 Tote, so die bedauerliche Bilanz im Iran. Die iranische Führung hat ein immenses Problem mit „Fake News“. Der verbreitete Irrglaube, Methanol sei eine effektive Medizin gegen das Coronavirus, forderte mittlerweile 500 Todesopfer und fast 3.000 erkrankte Menschen. oe24 berichtete bereits darüber.

Großbritannien

Nicht nur 22.465 Menschen haben sich in Großbritannien mit dem Cornavirus infiziert, sondern auch der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv getestet worden. Gegen den Premierminister werden nun die Vorwürfe immer lauter: Er habe den Rat der Wissenschaft zu lange ignoriert und auf die falschen Experten vertraut. Die britische Presse bezeichnet seine Heimquarantäne als „Virus-Bunker“. In Großbritannien zählt man 1.412 Tote.

© APA/AFP/POOL/SIMON DAWSON

Belgien

12.775 Menschen wurden in Belgien positiv auf das Coronavirus getestet, 700 Personen sind an den Folgen verstorben. Jüngstes Todesopfer des Virus ist ein 12-jähriges Mädchen. Der Zustand des Mädchens habe sich in den letzten Tagen verschlechtert. Das 12-jährige Mädchen ist damit das jüngste Todesopfer Europas.

Türkei

Die Türkei hat wegen der Coronavirus-Krise mehrere Wohngebiete in 18 Provinzen unter Quarantäne gestellt. Die Zahl der Infizierten hat die 10.000-Marke überschritten, exakt 10.827 Personen sind positiv getestet worden. 168 Tote hat das Land zu verzeichnen.

Österreich

Die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung verlangsamen die Verbreitung des Coronavirus ab. Um zu verhindern, dass das österreichische Gesundheitssystem Mitte April zusammenbricht, braucht es die jetzt beschlossenen verschärften Maßnahmen. Die Grundlage für die aktuelle Entscheidung der Bundesregierung beruft sich auf ein „Strategiepapier“ von Forschern und Experten.

Südkorea

9.786 Menschen wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet, jedoch sind nur 162 am heimtückischen Virus verstorben. Im Land verbreitet sich nun die Angst vor einer zweiten Welle von Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfizierten ist wieder auf mehr als 100 pro Tag gestiegen. In den letzten 24 Stunden kamen 125 Fälle hinzu, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit.

Russland

Nach offiziellen Angaben gibt es derzeit 2.337 Infizierte in Russland. Das Land hat lediglich 17 Tote zu beklagen. Das russische Parlament hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie nun härtere Strafen gegen Verstöße bei Quarantäne-Vorschriften beschlossen. Darüber hinaus ist das Strafmaß bei der Verbreitung von Falschnachrichten erhöht worden.