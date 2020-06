Coronavirus: Diese Länder testen am meisten

In diesen Staaten werden wirklich am meisten Menschen auf Corona getestet.

Donald Trump löste am Samstag eine neue Diskussion aus. Bei einer Wahlveranstaltung in Tulsa sagte der US-Präsident, die hohen Fallzahlen in den USA - kein Land weist mehr bestätigte Infektionen aus - kämen dadurch zustande, dass die Vereinigten Staaten weitaus mehr Menschen auf das Virus testen würden als andere Staaten. "Also habe ich zu meinen Leuten gesagt, macht mal langsamer beim Testen, bitte."

Wer am meisten testet

Doch testen die USA wirklich am meisten? Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Vereinigten Staaten gemessen an den absoluten Tests tatsächlich mit rund 28,5 Millionen auf Platz 1 liegen. Dahinter folgen Russland, Großbritannien, Indien und Spanien.

Berücksichtigt man jedoch die Bevölkerung der jeweiligen Länder, so zeigt sich ein anderes Bild. Demnach landen die USA nur auf Platz 26. Hier liegen die Zwergstaaten Monaco, Gibraltar und Cayman Islands ganz vorne. Aber auch Russland, Großbritannien oder auch Spanien testen gemessen an der Bevölkerung mehr als die USA. Österreich liegt in dieser Statistik weltweit auf Platz 38. Weniger als bei uns wird beispielsweise in Deutschland oder auch Schweden getestet.