Coronavirus: Mehr als 1,5 Millionen Infizierte & 87.700 Tote weltweit

Neun Krankheitsfälle in Seniorenheim Altenmarkt

In einem Seniorenwohnheim in der Pongauer Gemeinde Altenmarkt sind neun Personen an dem Coronavirus erkrankt. Wie der Betreiber der Einrichtung, Senecura, am Dienstagabend informierte, seien bisher drei Mitarbeiter und sechs Bewohner, wovon zwei Senioren verstorben seien, positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die erkrankten Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

Seit dem Wochenende gibt es in Salzburg ein neues Web-Portal zur Online-Registrierung von nachgewiesenen Infektionen in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen, um schneller und gezielter reagieren zu können. Das Personal des Seniorenheims in Altenmarkt, das nicht positiv getestet wurde, arbeitet laut dem Betreiber in Schutzbekleidung weiter. Zudem würden laufend Testungen durchgeführt. Die Gemeinde Altenmarkt ist seit 1. April unter Quarantäne gestellt.

Mit Stand von Mittwoch in der Früh sind im Bundesland Salzburg laut Landes-Medienzentrum bisher insgesamt 1.137 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, das ist im 24-Stunden-Vergleich ein Plus von 28 Krankheitsfällen. Seit Beginn der Corona-Krise wurden in Salzburg 10.605 Tests durchgeführt. 361 Patienten sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist gestern auf 20 gestiegen. 90 Patienten werden im Krankenhaus betreut, davon 21 auf der Intensivstation. Das Rote Kreuz hat in den vergangenen 24 Stunden 41 Patiententransporte und 177 Abstriche durchgeführt.