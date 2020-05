Coronavirus: Neue Höchstmarke an Infizierten in Russland

Bürgermeister: Laut Reihentests 250.000 Infizierte in Moskau.

Moskau. Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Russland hat eine neue Höchstmarke erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 9.623 neue Fälle hinzugekommen - so viele wie nie zuvor. Das teilten die Behörden am Samstag in Moskau mit. Damit gibt es nun landesweit mehr als 124.000 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1.222 Menschen mit dem Virus.

Seit Tagen steigen die Infektionszahlen in Russland rasant - trotz Ausgangssperren, mit denen eine weitere Ausbreitung des Erregers verhindert werden sollte. Russland liegt laut der Statistik der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität mittlerweile weltweit auf Platz sieben der Infektionsfälle.

Am stärksten betroffen ist die Millionen-Metropole Moskau. Dort sind derzeit etwa 62.600 Infektionen nachgewiesen. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. In Moskau haben sich nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin schon mehr als eine Viertelmillion Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Reihentests hätten bei rund zwei Prozent der Einwohner - also bei mehr als 250.000 Menschen - eine Infektion nachgewiesen, schrieb Sobjanin am Samstag in seinem Blog.

Im Staatsfernsehen sagte Sobjanin, die Ausgangssperre könne erst dann gelockert werden, wenn die Zahl der Infizierten sinke. In Moskau gilt eine besonders strenge Ausgangssperre. Präsident Wladimir Putin hatte wegen der dramatischen Lage die arbeitsfreie Zeit in Russland bis 11. Mai verlängert. Auch Gesundheitsminister Michail Muraschko meinte, die Quarantäne könne nicht unmittelbar nach dem Höhepunkt der Pandemie komplett aufgehoben werden.

Neben Ministerpräsident Michail Mischustin hat sich nun ein weiteres Regierungsmitglied mit dem Virus angesteckt. Auch Bauminister Wladimir Jakuschew sei erkrankt, meldete die Staatsagentur Tass. Laut seinem Ministerium wird er im Krankenhaus behandelt. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich Regierungschef Mischustin infiziert hat. Er legte daraufhin seine Amtsgeschäfte vorläufig nieder.