Extrem positive Zwischenbilanz: Die Corona-Zahlen gehen landesweit rasant nach unten.

3.694 Personen sind derzeit in Österreich noch an Covid-19 erkrankt. 59 neu infizierten Menschen standen Montagfrüh 130 wieder Genesene gegenüber. Besonders positiv zu erwähnen ist: Die tägliche Steigerung an positiv Getesteten liegt im Durchschnitt der jüngsten zehn Tage nur noch bei 1 Prozent. Zu Beginn der Krise waren es bis zu 40.000.

Statistik

Insgesamt haben sich 14.777 Menschen in Österreich mit dem Virus infiziert. Aber weniger als 200 Personen – 194 genau – befanden sich zu Wochenbeginn (Montag, 15 Uhr) noch in intensivmedizinischer Betreuung. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine gute Situation: „Die Entwicklung ist ein großer Erfolg“, sagte er am Montag. In sämtlichen Krankenhäusern in Österreich nähert man sich dem Normalbetrieb.

Wie wirkten sich die ­Geschäftsöffnungen aus?

Abwarten. Noch nicht in der hervorragenden Entwicklung enthalten sind allerdings die Auswirkungen der schrittweisen Öffnung der Geschäfte unter 400 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie der Bau- und Gartenmärkte ab 14. April. Diese Ergebnisse werden frühestens in der zweiten Wochenhälfte landesweit sichtbar werden (siehe Kasten unten).

Anschober warnt deshalb vor einem verfrühten Nachlassen der Anstrengungen in der Bekämpfung der Corona-Seuche: „Wir brauchen weiter Ausdauer und Kon­sequenz, die Pandemie wird uns noch sehr lange beschäftigen.“

Weiterhin 10.000 Tests am Tag österreichweit geplant

Auch für Bundeskanzler Sebastian Kurz ist die Entwicklung extrem positiv, wie er erklärte. Die ­Planungen für eine weitere Lockerung des Corona-Shutdowns wird man frühestens am Beginn der kommenden Woche fest­legen: „Wir gehen immer in Zwei-Wochen-Schritten vor, damit wir sehen können, wie sich die Lage entwickelt“, sagte er. Um eine genaue Statistik zu haben, werden weiterhin rund 10.000 Tests pro Tag durchgeführt.

Ansteckung: Die Zahl geht rasant nach unten

Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) liegt die effektive Reproduktionszahl für den Zeitraum ab dem 2. April bei 0,63. Das bedeutet, dass seit dem 4. 4. eine infizierte Person im Modell weniger als eine weitere Person anstecken konnte und die Tendenz sich seither stabilisiert hat. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die ersten Öffnungsmaßnahmen vom 14. 4. auf die Reproduktionszahl auswirken werden.

Mehr Sterbefälle als im Vorjahr

Statistik Austria hat in der Woche ab 16. März eine Zunahme der Sterbefälle in der Altersgruppe ab 65 Jahren vermerkt. Sie liegt in diesem Segment 16,9 Prozent über dem durchschnitt­lichen Wert der Jahre 2016 bis 2019. In der Altersgruppe unter 65 Jahren starben in diesem Zeitraum 11,4 Prozent mehr Personen.