Coronavirus: Papst betet für Arbeitslose

Franziskus drückt Menschen mit Jobproblemen seine Nähe aus.

Vatikanstadt. Papst Franziskus hat bei der am Montag gestreamten Frühmesse im Vatikan für all jene Menschen gebetet, die wegen der Pandemie ihre Arbeit verloren haben. "In diesen Tagen haben viele Menschen ihre Arbeit verloren, viele sind nicht mehr angestellt worden, viele arbeiteten schwarz. Beten wir für diese Brüder und Schwestern, die unter Arbeitsmangel leiden", sagte der Papst.

Franziskus drückte der süditalienischen Stadt Termoli am 75. Jahrestag der Auffindung der Reliquien des heiligen Timotheus seine Nähe aus. Die sterblichen Überreste von Timotheus, eines Mitarbeiters des Apostels Paulus und Bischofs aus dem 1. Jahrhundert, dessen Gedenktag am heutigen Montag begangen wird, waren offenbar im 13. Jahrhundert aus Konstantinopel nach Italien gebracht worden, aber dann bis 1945 in Vergessenheit geraten. Sie werden in der Kathedrale der Stadt aufbewahrt.

Termoli, das an der Adriaküste in der Region Molise liegt, ist auch für seine Autofabrik bekannt, in der ein Großteil der Bevölkerung beschäftigt ist. Wegen der Corona-Pandemie wurde die FiatChrysler-Fabrik geschlossen.