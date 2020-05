Coronavirus: Umfeld von Gastro-Mitarbeiter in Tirol negativ getestet

Nach Corona-Infektion von Gastronomie-Mitarbeiter im Zillertal: Drei enge private Kontaktpersonen nicht Corona-positiv.

Hippach/Schwaz/Innsbruck. Nach der Corona-Infektion eines Gastronomie-Mitarbeiters im Zillertal sind nun auch drei enge private Kontaktpersonen des jungen Mannes in Innsbruck negativ getestet worden. Das gab das Land Tirol am Sonntagnachmittag in einer Aussendung bekannt. Bereits am Samstag lagen für alle engen Kontaktpersonen aus dem Arbeitsumfeld des Infizierten negative Testergebnisse vor.

Die Kontaktpersonen des Mannes stehen trotz der negativen Testergebnisse für 14 Tage ab dem Letztkontakt mit dem Infizierten unter Quarantäne.

Die Gesundheitsbehörde hatte bereits am Freitag alle Personen, die am 15. bzw. 16. Mai im Hubertushof in Hippach (Bezirk Schwaz) waren, aufgerufen, genau auf ihren Gesundheitszustand zu achten und bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns umgehend die Gesundheitshotline 1450 anzurufen. Neun Personen hatten dies bis Samstagnachmittag getan. Es sei nicht anzunehmen, dass der erkrankte junge Mann direkten Kontakt mit Kunden gehabt habe, hieß es vonseiten des Landes am Samstag.