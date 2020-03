Überraschendes Ranking: Gemessen an der Bevölkerung gibt es hier die meisten Coronavirus-Fälle.

Weltweit sind inzwischen 182.820 (Stand 17.03, 8 Uhr) Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 7.174 Personen sind an Covid-19 gestorben. Die meisten Fälle gibt es in China (80.881), Italien (25.980) und dem Iran (14.991). Österreich meldet aktuell 1.132 Fälle sowie vier Tote.

Gemessen an der Bevölkerung ergibt sich aber ein anderes Bild. Zieht man diese Statistik heran, dann ist Italien das am stärksten betroffene Land. Dahinter folgen überraschenderweise die Schweiz, Norwegen und Spanien. In Relation gibt es inzwischen auch in Österreich mehr Fälle als in China.

Italien: Zahl der Toten steigt rasant

Das italienische Gesundheitssystem kollabiert: 1.851 Personen sind in kritischem Zustand in Intensivstationen, die Infektionen stiegen landesweit inzwischen auf 23.073. Am schlimmsten betroffen ist die Lombardei mit 1.420 Todesopfern (Stand Montag), das Epizentrum der Covid-19-Katastrophe in Europa.

Giulio Gallera, Sprecher der Gesundheitsagentur für die Lombardei, sagte: "Wir stehen an einem Punkt, wo es bald kein Zurück gibt. Jeder Tag wird schwieriger. Es gibt Tage, an denen nur noch sieben Plätze auf der Intensivstation zur Verfügung stehen", so Gallera. Es gibt einfach zu wenig Sanitäter, Pflegepersonal, Atemschutzmasken und an weiterem medizinischen Material. Inzwischen stehen auch keine Rettungswagen mehr zur Verfügung, um Patienten in Krankenhäuser der Nachbarregionen zu bringen.

Deutschland verschärft Kurs

Seit Montagmorgen haben die Deutschen ihre Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich und Dänemark dichtgemacht. Reisende ohne triftigen Grund dürfen aus diesen Ländern nicht mehr nach Deutschland einreisen. Nur der Warenverkehr und Berufspendler sind von dieser Bestimmung ausgenommen.

Die Restaurants dürfen tagsüber geöffnet bleiben

Verschärfte Maßnahmen. "Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Land noch nicht gegeben hat, aber sie sind notwendig", sagt Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt greift Deutschland schärfer in Sachen Corona durch und hat ähnliche Maßnahmen wie Österreich in Gang gesetzt.