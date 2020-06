Coronavirus: Wieder 43 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich hat sich mit Stand Dienstagfrüh im Vergleich zum Vortag um drei auf 3.004 Personen erhöht. Laut Angaben des Landessanitätsstabes galten 2.809 Menschen als genesen, das sind zwölf mehr als am Montag. Die Anzahl der aktuell Erkrankten belief sich demnach auf 91.

Im Bundesland wurde zudem ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, die Gesamtzahl stieg damit auf 104. Bisher wurden in Niederösterreich 109.467 Testungen durchgeführt.

In Tirol sind seit Montagabend vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöhte sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 16, teilte das Land am Dienstagvormittag mit. Damit wurden im Bundesland bisher 3.568 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 3.444 davon galten bereits wieder als genesen. 108 Personen waren verstorben.

Bisher wurden in Tirol 85.049 Tests durchgeführt. Am meisten Fälle gab es aktuell in der Landeshauptstadt Innsbruck mit acht. Dahinter kamen die Bezirke Schwaz, Kufstein und Lienz mit jeweils zwei Fällen. In den Bezirken Innsbruck-Land und Landeck gab es jeweils einen Infizierten und in den Bezirken Reutte, Imst und Kitzbühel gab es keinen einzigen Fall.