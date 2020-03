Coronavirus: Zahl der Toten in nur drei Tagen verdoppelt

Die Zahlen in Österreich wurden am Mittwoch nach oben korrigiert – statt 14 nun 89 Patienten in ganz Österreich auf Intensivstationen.

5.560 Menschen haben sich bisher angesteckt, wie auf der Online-Seite „Dashboard COVID19“ des Gesundheitsministeriums (Stand, Mittwoch, 15 Uhr) angezeigt wurde. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent seit dem Vortag.

Positiv ist: Bei 89 % der ­Corona-Erkrankten in Österreich gibt es einen milden Erkrankungsverlauf, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Sie seien in häuslicher Pflege. 9,75 Prozent müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das sind 542 der infizierten Österreicher. Rasch geht aber die Zahl der Schwerkranken nach oben: 1,6 Prozent davon, also 89 Patienten, müssen inzwischen intensivmedizinisch betreut werden. Zuletzt waren es nur 14 Patienten. Der Anstieg erklärt sich daraus, dass die Bundesländer nun direkt an das Statistikportal des Ministeriums melden.

Tödlich

Auch die Zahl der Todesopfer geht nach oben. Innerhalb von nur drei Tagen hat sie sich mehr als verdoppelt – von 16 auf 38. Die meisten Todesopfer sind in Wien zu beklagen. Zwölf Menschen starben dort am Coronavirus.

In der Steiermark sind es offiziell fünf Patienten, die Covid-19 nicht überlebt ­haben, in Tirol und in ­Niederösterreich je vier, in Oberösterreich und dem Burgenland je zwei und in Salzburg und Kärnten einer.

32.407 Tests gab es (Mittwoch, Stand 15.45 Uhr), 5.560 Personen sind infiziert. Absoluter Hotspot ist immer noch Tirol: 1.396 Fälle. Danach folgt Oberösterreich mit 915. In NÖ sind 750 infiziert, in Wien 702, in der Steiermark 627, in Salzburg 516, in Vorarlberg 407, in Kärnten 161 und im Burgenland 89.