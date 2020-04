Coronazahlen: ''Nur'' mehr 2.786 aktuell Erkrankte

Nur sieben Neuinfektionen in Tirol in 24 Stunden

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden nur sieben Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum sind 36 Personen wieder genesen, teilte das Land am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Die Zahl der Genesenen stieg somit auf 2.905 an, jene der aktuell Infizierten sank auf 445. Im Laufe des Mittwoch gab es drei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Im Bezirk Landeck starben ein 64-Jähriger mit Vorerkrankungen und eine 77-Jährige, bei der vorerst noch die ärztliche Abklärung vorgenommen wurde, mit oder an dem Coronavirus. Im Bezirk Kufstein verstarb eine 89-Jährige mit Vorerkrankungen. Die Anzahl der Todesfälle von Personen, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, stieg somit auf 98.

In Tirol wurden bisher 46.248 Tests durchgeführt. Für 43.357 lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2.891 waren noch in Auswertung. Am stärksten betroffen war nach wie vor der Bezirk Landeck, obwohl auch hier die Zahl der aktuell Infizierten in den vergangenen Tagen stark abgenommen hatte. Mit Stand Mittwochabend waren im Bezirk Landeck noch 97 Personen aktuell erkrankt und weitere 869 Personen bereits wieder genesen. Dahinter reihte sich der Bezirk Kufstein mit 80 aktuell Infizierten und 393 Genesenen ein.