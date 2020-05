Coronazahlen: So viele Fälle gibt es in Ihrem Bezirk

Nach fast zwei Monaten gibt es wieder Zahlen aus den Wiener Bezirken.

Als am Anfang der Corona-Epidemie plötzlich der Bezirk Landstraße Wiens Nr. 1 bei den Fällen war, weil die Registrierung von Fällen aus ganz Wien über die dortige Rettungszentrale erfolgte, stoppten Bund und Wien die Bekanntgabe von Bezirkszahlen aus der Hauptstadt.

Jetzt hat Gesundheitsminister Rudi Anschober erstmals wieder aktuelle Zahlen -nach deutschem Vorbild -veröffentlicht. Dabei wird von 8. bis 15. Mai die Zahl der Zunahme je 100.000 Einwohner statt der absoluten Zahlen veröffentlicht -Spitzenreiter ist Hernals; die Innere Stadt und die Josefstadt haben null neue Fälle zu verzeichnen.

In Hernals wuchs die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner um 25,8 Fälle. In absoluten Zahlen brachten zwei Cluster - einer in einer Familie, einer in einem Betrieb -15 Fälle. In Inzersdorf, wo im Posterverteilzentrum Dutzende Fälle auftauchten, ist die Zahl bei moderaten 9,6 Infektionen je 100.000 Einwohnern geblieben -die Fälle werden den Wohnbezirken zugeordnet.