"Danke, liebe Österreicher, für den unglaublichen Verzicht!"

Mit dem heutigen Tag lockert die Regierung die Maßnahmen. Wie es nun weitergeht, wird in der heutigen Pressekonferenz verkündet.

Heute beginnt ein neues Kapitel der Corona-Krise. Nach einem ganzen Monat „Shutdown“ darf jetzt ein Großteil der heimischen Geschäfte – rund 14.300 – wieder aufsperren.

In der heutigen Pressekonferenz gibt die Regierung einen Überblick, wie es nun weitergeht. So wird am Mittwoch verkündet, wie es im Bereich der Sportveranstaltungen weitergeht, am Freitag werden Details zu Kultur verkündet.

Generell gilt: "So viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig", so Kurz.

Details zu den Maßnahmen im Liveticker.