Das sind die neuen Zahlen: Jetzt schon 1.471 Fälle in Österreich

Diese gefährlichen Coronavirus-Mythen sind im Umlauf. Experten der Stadt Wien räumen nun damit auf.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich ist bis Mittwoch (Stand 8.00 Uhr) auf 1.471 gestiegen. Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 352, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Mittwochfrüh 107, berichtete das Gesundheitsministerium.

Aus Niederösterreich wurden 237 positive Test eingemeldet, in Wien lagen Daten über 180 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 188, in Oberösterreich 285, in Salzburg 80, im Burgenland 13 und in Kärnten 29. Bisher wurden 11.977 Testungen durchgeführt.

Weiterhin gelten drei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 als bestätigt, zwei in Wien und einer in der Steiermark. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium wie schon am Dienstag mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.

Weltweit wurden bisher insgesamt 198.152 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.086 davon meldete China, so das Ministerium. 81.960 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Vergessen Sie diese Mythen

Ein Symptom von Covid-19 ist das Gefühl zu ertrinken.

Das ist falsch. Die Leitsymptome sind Fieber und Husten! Durch das Trinken von warmem Wasser wird das Virus getötet.

Warmes Wasser reicht natürlich nicht aus, um das Virus abzutöten. Covid-19 beeinträchtigt den Gehörsinn.

Auch das ist falsch. Das Virus hat keinen Einfluss darauf. Man soll viel trinken, damit das Virus in den Magen kommt und dort von der Magensäure getötet wird.

Auch das stimmt nicht. Sobald das Virus in den Rachenraum kommt, kann es zur Infektion kommen. Covid-19 führt immer zu einer Lungenentzündung.

Der Krankheitsverlauf ist individuell. Rund 90% der Patienten haben trockenen Husten und Fieber. Covid-19 ist nicht hitzebeständig.

Alle Viren werden bei hohen Temperaturen rascher abgetötet. Eine „Rotznase“ ist Anzeichen einer Erkältung und nur selten von Covid-19.

Das stimmt. Das Virus kann auf Metalloberflächen 12 Stunden überleben.

Auch das ist korrekt.

Achtung! Online-Kettenbriefe sind keine vertrauenswürdige Quelle zu Infos über Corona. Wir räumen im Faktencheck mit 8 aktuell verbreiteten Mythen auf. pic.twitter.com/o2CK8yFNsR — Stadt Wien (@Stadt_Wien) March 17, 2020

Weltweit fast 200.000 Fälle

In Wien ist eine erst 48 Jahre alte Frau in der Nacht auf Sonntag in Covid-19-Heimquarantäne verstorben (siehe Bericht links). Sie war das vierte Todesopfer: Am Montag war in der Steiermark in einem Akutspital eine Patientin aus einem Hartberger Seniorenheim gestorben, die unter Vorerkrankungen litt. In Wien starb in der vergangenen Woche ein 69-Jähriger, ebenfalls mit Vorerkrankungen, im Spital.

Am Sonntag wurde der Tod eines 72-jährigen Wieners bekannt, der ein Coronavirus-Verdachtsfall gewesen war. Am Montag bestätigte sich, dass er ebenfalls dem Virus erlegen ist. Gerüchte, wonach es sich bei diesem Patienten um den bekannten Chef einer großen Wiener Rechtsanwaltskanzlei gehandelt habe, sind nach ÖSTERREICH-Informationen falsch.

