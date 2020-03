Der WC-Papier-Rechner: So lange reicht euer Vorrat wirklich

Hamsterkäufe ade! Jetzt kann man ganz einfach ausrechnen, wie lange jeder mit wie vielen Rollen des so begehrten Toilettenpapiers auskommt.

Ja, in Zeiten der Krise ist ausgerechnet Klopapier ein wertvolles Gut. Seit Beginn der Corona-Maßnahmen und der Angst vor Ausgangssperren stürzten sich Tausende in die heimischen Supermärkte und horteten vor allem eins: Toilettenpapier.

Wie hoch der Verbrauch jedes Einzelnen aber wirklich ist, und wie lange man dann mit einer gewissen Anzahl an Rollen auskommt, das wissen nur die wenigsten. Deshalb gibt es jetzt einen Rechner, der genau diesen Verbrauch kalkulieren soll und uns verraten kann, wie viel Klopapier-Packungen wir nun wirklich brauchen.

Dafür muss nur beantwortet werden, wie viele Rollen im eigenen Besitz sind und wie das individuelle "Nutzungsverhalten" ist. Danach zeigt der Rechner an, wie lange das Toilettenpapier voraussichtlich reichen wird. Wer mag, kann auch den Expertenmodus nutzen. Hier können Angaben wie Dauer der Quarantäne, Blätteranzahl und genauer Verbrauch verfeinert werden.



"In den meisten Fällen wird der eigene Bedarf massiv überschätzt und das Toilettenpapier reicht noch erstaunlich lange. Wir hoffen mit dem Rechner ein aktuelles Problem auf humorvolle Art und Weise zu lösen. Mit einem Augenzwinkern wollen wir die Menschen daran erinnern, dass es in den allermeisten Fällen nicht nötig ist, Klopapier zu hamstern.", so Tim Lilling, Projektleiter vom Rechenportal blitzrechner.