Der nächste Corona-Krisenherd ist Brasilien

Knapp zwei Millionen Menschen wurden bereits mit dem Coronavirus infiziert. Weltweit sind 120.000 Menschen am Virus verstorben.

Laut aktuellen Statistikzahlen der Johns Hopkins Universität sind mittlerweile weltweit 1.921.369 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Mit 120.000 Toten weltweit sprechen wir von Größenordnung vergleichbar mit Innsbruck. Positive Botschaft: Ein Viertel aller Menschen ist wieder genesen, sprich knapp eine halbe Millionen Menschen.

Brasilien

Die brasilianische Behörde bestätigte bis heute 23.723 infizierte Menschen und 1.355 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Besonders brisant: In Brasilien ist die Dunkelziffer extrem hoch. Die Zahl laut einer brasilianischen Studie sei wahrscheinlich zwölf Mal höher als die offiziell verbreitete Statistik. In Brasilien wird laut Forschern zu wenig getestet werde und damit sind viele Erkrankungen unentdeckt geblieben. Brasiliens Gesundheitsexperten befürchten nun, dass die indigenen Völker einer beispiellosen Corona-Krise ausgesetzt sind (oe24 berichtete).

USA

Knapp 600.000 Menschen wurden in den Vereinigten Staaten positiv auf das aggressive Virus getestet. Mittlerweile wurden knapp drei Millionen Corona-Tests in den Vereinigten Staaten durchgeführt. In der Corona-Hölle New York sind alleine seit dem Ausbruch 7.349 Menschen an den Folgen des Virus verstorben.

Spanien

Der Anstieg an Neuinfektionen und Todesfälle hat sich in Spanien erneut verlangsamt. Innerhalb von 24 Stunden seien nur knapp 3500 weitere Infektionen bekannt geworden, teilte die spanische Gesundheitsbehörde mit. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten bei 170.099 Menschen und 17.756 Toten.

Großbritannien

Mit mehr als 11.000 Menschen hat Großbritannien die 10.000-Marke überschritten. Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete den Ostersonntag als einen „düsteren Tag“. Nach Einschätzung uns Analyse von britischen Gesundheitsexperten könnte Großbritannien der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene europäische Staat werden.

China

In China ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit über einem Monat gemeldet worden. Binnen 24 Stunden sind mehr als 100 Menschen mit Coronavirus positiv getestet worden. Bei den meisten Fällen handelt es sich demnach um Reisende, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Laut Johns Hopkins Universität liegt die Zahl der positiv Getesteten bei 83.302 Fällen, die Zahl der Todesopfer ist auf 3345 gestiegen.