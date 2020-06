Deutschlands Corona-App soll 20 Millionen Euro kosten

Regierungskreise: Vorstellung und Nutzung ab kommender Woche - Kompatibilität mit anderen Ländern noch in Arbeit.

Berlin. Die von der deutschen Regierung zusammen mit SAP und der Deutschen Telekom entwickelte Corona-Tracing-App kostet nach Angaben aus der Regierung rund 20 Millionen Euro. Es bleibe beim Zeitplan, die App kommende Woche vorzustellen und dann auch für Nutzer zum Herunterladen anzubieten, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen.

Der laufende Betrieb werden rund 2,5 bis 3,5 Millionen Euro kosten, unter anderem für zwei Hotlines. Die App soll Nutzer nachträglich informieren, wenn sie in die gefährliche Nähe mit einem Corona-Infizierten gekommen sind. Die Tracing-App sei kein Allheilmittel, sondern ein weiteres Instrument, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, wurde betont. Man befinde sich im "Endspurt" der Entwicklung. An der Komptabilität mit nationalen Tracing-Apps anderer Länder mit einem Datenaustausch werde noch gearbeitet, hieß es mit Blick auf die Urlaubsreisen, die kommende Woche auch in andere EU-Staaten wieder möglich sein werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte im "Handelsblatt" eine gesetzliche Grundlage, um sicherzustellen, dass die Nutzung der App wirklich freiwillig sei. "Arbeitgeber können auf die Idee kommen, die App als verpflichtendes Mittel der Gesundheitsprävention einsetzen zu wollen – einige haben dies bereits angekündigt", hieß es.

Die deutsche Regierung hält eine gesetzliche Regelung dagegen nicht für notwendig, weil jeder frei über das Herunterladen der App entscheiden könne. Die Daten sollen zudem nur dezentral auf dem Handy gespeichert und nicht an eine zentrale staatliche Stelle wie etwa das Robert-Koch-Institut (für Infektionskrankheiten zuständige Behörde, Anm.) übermittelt werden.

Ende April waren für die Entwicklung die Deutsche-Telekom-Tochter T-Systems sowie der Softwareanbieter SAP ins Boot geholt worden. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte davon gesprochen, dass es ein Erfolg wäre, wenn "in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger" die App nutzen würden.