Die 10 wichtigsten Fragen zur neuen Maskenpflicht

Wien. Die kürzlich von der österreichischen Regierung eingeführte Schutzmaskenpflicht wirft in der Bevölkerung viele Fragen auf: Wie lange kann ich meine Schutzmaske tragen? Kann ich sie mehrmals tragen? Bieten selbstgemachte Maske ausreichend Schutz? Im Gespräch mit der deutschen "BILD" erklärt Prof. Klaus-Dieter Zastrow vom Hygiene-Institut Berlin was man alles beachten muss – Auch das österreichische Gesundheitsministerium beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Maskenpflicht.

Prof. Klaus-Dieter Zastrow erklärt: "Die Maske muss so getragen werden, dass sie Mund Nase wirksam bedeckt. Heißt: von der Nasenwurzel bis unter das Kinn."

Prof. Zastrow: "Ja. Schließlich geht es zuerst um eine physische Barriere, die das Eindringen von Tröpfchen in den Nasen-Rachen-Raum verhindert. Das kann auch eine selbst genähte Maske leisten."

Prof. Zastrow: "Für einen Einkauf im Supermarkt oder eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln riecht die Zeit, in der so eine Maske Schutz bietet, auf jeden Fall. Bis zwei Stunden Sicherheit haben Sie, ehe die Maske durchfeuchtet ist."

Prof. Zastrow: "Bei 80 Grad Celsius trocknen, bevor man sie wieder benutzt! Einfach für 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen legen, dann ist die Maske trocken, alle Viren sind tot und der Mund-Nasen-Schutz kann wiederverwendet werden."

Antwort des österreichischen Gesundheitsministeriums: Wir sind uns bewusst, dass das Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder Masken für unsere Kultur etwas Fremdes ist und es eine große Umstellung bedeutet. Es ist aber notwendig, dass wir diesen Schritt setzen, um die weitere Ausbreitung noch stärker zu reduzieren. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass dies einen selbst schützt. Der Gebrauch garantiert aber eine Einschränkung einer Übertragung durch die Luft. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes kann andere Menschen schützen und die Übertragung durch die Luft reduzieren.

In erster Linie ist der Mund-Nasen-Schutz während des Einkaufs zu tragen, kann jedoch nach Verlassen des Supermarktes mitgenommen werden. Sollten Sie nicht vorhaben, im Supermarkt einzukaufen kann Ihnen vom Supermarkt auch kein Mund-Nasen-Schutz ausgehändigt werden.

Das wichtigste ist jedoch weiterhin, soziale Kontakte und auch Einkäufe auf das Notwendigste zu reduzieren, genügend Abstand zu halten und sich regelmäßig die Hände zu waschen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine zusätzliche Maßnahme und ersetzt weder Abstand halten noch die Einhaltung andere Maßnahmen.

Es handelt sich hier nicht um Schutzmasken wie bei medizinischem Personal, sondern um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, der den Zweck hat, Mund und Nase zu bedecken und eine Verteilung der Viren über die Luft zu verhindern.

Masken sind ein am Weltmarkt sehr knappes und gefragtes Gut. Die Mund-Nasen-Bedeckungen werden gemeinsam mit den großen Handelskonzernen am Weltmarkt besorgt. Die Handelskonzerne haben sehr erfahrene Einkäufer.

Da Masken am Weltmarkt ein sehr knappes und gefragtes gut sind, sind sie voraussichtlich nicht von heute auf morgen überall und auch nicht jeden Tag verfügbar. Die Ausgabe des Mund-Nasen-Schutz wird ab Mittwoch gestartet und alle Kapazitäten, die geliefert werden, werden direkt an die Kunden weitergegeben.

Das wird Schrittweise erfolgen. Die ersten Handelsbetriebe werden diese ab Mittwoch ausgeben.

Das Anlegen von Schutzmasken beim Einkaufen sollte eigentlich ab heute Pflicht sein. Aber: „Es stehen österreichweit nicht genügend Masken zur Verfügung“, sagt Handelsverbandschef Rainer Will zu ÖSTERREICH. Derzeit liegt rund eine Million Masken aus China auf. Deshalb wird die Tragepflicht erst ab 6. April eingeführt. Laut Will gilt folgende Lösung:

Bei Hofer heißt es: „Die Lie­ferungen treffen erst in den nächsten Tagen ein.“ Rewe stattet zuerst die 40.000 Mitarbeiter aus. Wie die Masken letztlich verteilt werden, war auch gestern noch nicht klar. Spar wiederum hat 36 Millionen Masken bestellt. Wer heute keine Maske bekommt, kann auch mit einem Schal oder Mundschutz ins Geschäft.

Umfrage in den Supermärkten

Spar: Mitarbeiter verteilen Masken

Mitarbeiter der Spar- und Interspar-Filialen werden letztlich beim Eingang Schutzmasken verteilen. 36 Millionen Stück hat der Konzern bereits bestellt. Diese kommen sukzessive in Österreich an und stehen den Kunden gratis zur Verfügung. Auch selbst geschneiderte Masken werden akzeptiert.

Rewe: Akzeptiert "kreativen" Schutz

Auch Rewe (u.a. Billa, Merkur, Bipa) wird in einigen Märkten Masken verteilen, solange der Vorrat reicht. Die erste Lieferung ist schon eingetroffen, weitere folgen. Neben den Masken in den Filialen wird auch selbst gemachter Mundschutz akzeptiert (beispielsweise mit einem Schal, etc.)

Lidl: Masken werden verteilt

Erste Mengen an MNS-Masken sind laut Lidl-Sprecher noch relativ gering und werden wohl sehr schnell vergriffen sein. deshalb dürfen Kunden, die keine Maske haben, trotzdem bei Lidl einkaufen. Die verfügbaren Mengen an Masken werden bis Freitag deutlich steigen, heißt es vom Konzern.

Hofer: Masken gibt es bei der Kasse

Die Lieferungen aus Asien werden erst in den nächsten Tagen ankommen. Die Kunden der Hofer-Filialen können die Masken dann an der Kassa abholen. Eine MNS-Maske wird pro Person gratis zur Verfügung stehen. Aber auch eigenes kreierte oder mitgebrachte Masken werden akzeptiert.