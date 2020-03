Die aktuellen Corona-Zahlen: 10.122 Fälle (+715), 129 Tote

22 Menschen in Tirol verstorben

Die Zahl der Todesfälle in Tirol, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, hat sich am Dienstag auf 22 erhöht. Im Laufe des Tages verstarben drei Personen: Ein 81-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau im Bezirk Kufstein, in Osttirol war ein 68-jähriger Mann betroffen. Alle drei litten an Vorerkrankungen, teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit.

Bei einer Videopressekonferenz am Nachmittag berichtete Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) von insgesamt 2.395 positiv Getesteten in Tirol. Bei den Neuinfektionen hatte sich aber eine leichte Entspannung abgezeichnet: Die Zahl der genesenen Menschen war in den vergangenen 24 Stunden höher als jene der neu Infizierten. In Tirol überstanden bisher 387 Menschen eine Coronavirus-Infektion. Alleine seit Montag wurden 117 wieder als gesund erklärt. Die Zahl der Neuinfizierten dagegen belief sich nur auf 57.

Im Spital mussten 218 Menschen behandelt werden. 57 benötigten eine intensivmedizinische Betreuung und 53 wurden beatmet.