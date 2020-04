Die aktuellen Corona-Zahlen: 13.667 Infizierte und 337 Tote

WHO bestreitet Ignorieren von Coronavirus-Warnung aus Taiwan

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dementiert, eine Frühwarnung aus Taiwan vor einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung des neuartigen Coronavirus kurz nach dem Virus-Ausbruch in China ignoriert zu haben. Die WHO habe am 31. Dezember eine E-Mail von taiwanesischen Behörden erhalten, teilte die Organisation der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit. In dieser E-Mail sei aber "in keiner Weise eine Übertragung von Mensch zu Mensch erwähnt" worden, hieß es weiter.

In der Nachricht aus Taiwan seien lediglich "Presseberichte über Fälle von atypischer Lungenentzündung" in der chinesischen Großstadt Wuhan sowie die Vermutung der dortigen Behörden erwähnt worden, dass "es sich nicht um das SARS-Virus" handle, teilte die WHO mit.

Die Organisation habe Taiwan nach jüngsten Vorwürfen aus den USA darum gebeten, der WHO mitzuteilen, wie die Behörden in Taipeh ihren Verdacht auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gegenüber der WHO geäußert hätten. "Uns ist nur diese eine E-Mail bekannt, in der die Übertragung von Mensch zu Mensch nicht erwähnt wurde", betonte die Weltgesundheitsorganisation in ihrer schriftlichen Erklärung. Von den Behörden in Taiwan hätten sie nach der Aufforderung jedoch keine Antwort erhalten, hieß es weiter.

Die US-Regierung hatte der WHO zuletzt vorgeworfen, frühe Warnungen Taiwans in den Wind geschlagen zu haben. Das Handeln der WHO habe "Zeit und Leben gekostet", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Donnerstag. Die WHO habe "ein Mal mehr" Politik über die öffentliche Gesundheit gestellt.

Die Sprecherin verwies auf eine WHO-Erklärung vom 14. Jänner, wonach es keine Anzeichen für eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch gebe. Taiwan hatte die Weltgesundheitsorganisation nach eigenen Angaben bereits Ende Dezember gewarnt, dass in Wuhan, wo das Virus zuerst aufgetaucht war, Ärzte erkrankt seien. Die WHO sei dieser Spur aber nicht nachgegangen.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 14. Jänner erklärt, China habe bisher keine Fälle von Ansteckungen bei seinem Gesundheitspersonal gemeldet. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen gebe es keine "klaren" Hinweise auf eine Ansteckung von Mensch zu Mensch. Dies müsse aber weiter untersucht werden.