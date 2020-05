Die aktuellen Corona-Zahlen: 19 Neuinfektionen in Wien

In ganz Österreich sind aktuell 1.190 Menschen mit Coronavirus infiziert.

Die aktuellen Zahlen: In Wien gibt es 19 neue positive Coronavirus-Fälle (Stand, 13.5., 8 Uhr). Dem 2. Tag in Folge gibt es keinen Corona-Todesfall in der Bundeshauptstadt. 14 Personen befinden sich auf der Intensivstation.

Österreichweit sind derzeit 1.190 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 15.921 wurden jemals positiv getestet.

Hier die Wien-Zahlen

Summe der Bescheide - 8682

Neue positive Fälle - 19

Insgesamt daher - 2809

Bisher genesene Personen - 2126

Todesfälle - 144

Hospitalisierungen

Normalstation - 80

Intensivstation - 14

Überwachung - 2

Stationär gesamt - 96

Zehn neue Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Mittwoch (8.00 Uhr) im Vergleich zum Vortag um zehn auf 2.712 erhöht. Davon gelten nach Angaben des Sanitätsstabes des Landes 2.467 Patienten als genesen. Das waren um 34 mehr als am Dienstag.

Bisher wurden 43.776 Testungen durchgeführt. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in Niederösterreich beträgt unverändert 95.